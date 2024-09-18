花蓮北興路重車通行路面毀損 預計年底發包改善
花蓮市北興路是15公噸以上大貨車指定通行路段，路面長年遭重壓損毀，議員魏嘉賢接獲民眾反映道路難行。花蓮縣府指出，已獲內政部核定預算，預計年底前發包，明年上半年完工。
無黨籍花蓮縣議員魏嘉賢、花蓮市民代表蔡翼陽今天上午與花蓮縣府建設處等單位前往現勘。魏嘉賢說，北興路鄰近工業區、是轄內總重逾15噸的大貨車及聯結車指定通行路段，路面長年重車輾壓，路面塌陷、龜裂等，影響行車安全。
魏嘉賢說，因污水下水道系統工程，導致北興路道路改善工程延宕至今，為避免重複開挖，建議縣府待污水下水道完工後，盡快進行路面改善提供用路人平坦、安全的道路。
蔡翼陽說，這條道路問題已反映了一段時間，期待改善後能確保用路人安全，讓大家可以更安心通行。
花蓮縣府建設處長鄧子榆表示，3年前獲國土署核定預算改善北興路，由於配合污水下水道工程延後，這次再向國土署提報獲得核定，完成預算程序後，預計年底前發包。
花蓮縣府建設處指出，北興路道路改善工程經費約新台幣1940萬元，將施作北興路與府前路口至華東路口鋪面改善，全長1380公尺，刨鋪5公分厚瀝青混凝土，工期約150個日曆天，年底前發包，預計民國114年上半年完工。
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