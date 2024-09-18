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基隆海洋老鷹嘉年華21日登場 安心亞參與踩街

中央社／ 基隆18日電

基隆海洋老鷹嘉年華將於21日登場，市府安排城市代言人安心亞參與踩街，「鷹站長」造型氣偶也首度加入遊行，夜間還有煙火及無人機表演，市府邀請大家前來感受基隆熱情魅力。

基隆市政府上午在城際轉運站大頂棚舉行記者會，市長謝國樑表示，海洋老鷹嘉年華今年已邁入第14年，在社區團隊與市府共同努力下，不僅逐步由社區營造邁向城市節慶活動，去年更首度入選交通部觀光署台灣觀光雙年曆全國級活動。

謝國樑說，今年除號召各縣市社區、學校及公益團體共襄盛舉，更擴大邀請到來自日本京都與琉球的森巴鼓隊與舞團，邀請大家一同前來基隆，感受獨特的海洋風光與熱情魅力。

謝國樑表示，今年也加入更多創意，除有以大壯觀願景發展協會為首的多組社區團隊，融入基隆設市百年元素，打造全新遊行道具，更首度在遊行中加入大型的在地「鷹站長」造型氣偶，夜間還有煙火及無人機展演，提供民眾更充實、豐富的活動體驗。

文化觀光局指出，踩街遊行將於21日下午3時從國門廣場起走，今年共有50組團隊參與，途經行經城隍廟、基隆廟口、微風東岸、海洋廣場再返抵國門廣場，以豐富表演及魅力服飾等，打造繽紛嘉年華遊行。

文化觀光局表示，除了踩街遊行外，當天下午1時至8時間在國門廣場也有超過25攤海味市集，更推出「拚好味」創意活動，達成指定條件即可獲得紀念文創小物，還可參加抽獎。

團隊 基隆 謝國樑

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