打擊綠癌 花蓮小花蔓澤蘭收購價全台最高邀民眾除蔓

花蓮縣政府為打擊強勢外來入侵種植物小花蔓澤蘭，除了林務局補助每公斤5元，縣府另加碼3元，是全台最高，即起至10月底以每公斤8元收購，邀民眾一同來除蔓；林業及自然保育署花蓮分署也結合業界以小花蔓澤蘭研發精餾醋液及炭化小花蔓澤蘭等生活用品，推動循環經濟又能達到防治目的。

小花蔓澤蘭原產於中南美洲，藤蔓生產迅速，且為爭奪陽光，會爬到樹冠遮擋光線妨礙光合作用，造成樹木衰弱，相當強勢，被稱為植物界「綠癌」及「植物殺手」，花蓮低海拔山坡地、休耕農地都可看見，每年8、9月是小花蔓澤蘭防治月。

花蓮縣政府農業處長陳淑雯表示，移除小花蔓澤蘭最有效的方式還是人工拔除，今年持續攜手13鄉鎮市公所，辦理收購作業，即起至10月30日，以每公斤8元收購，其中5元由林務局補助，另3元是縣府加碼，邀請民眾在小花蔓澤蘭在秋冬開花結實前，將植物體移除。

陳淑雯說明，縣民及登記有案的社區發展協會都可以參加，詳細收購時間及地點以各鄉鎮市公所公告為主，參與收購的民眾，除了小花蔓澤蘭植物體，也要攜帶身分證、印章及存摺影本，詳情可洽農業處保育與林政科，聯絡電話（03）8233689。