地震、風災、沒連假 蘇花中秋車流不到去年2成

中秋節假期今年受地震、風災及沒有連假等多重因素影響，蘇花路廊車流量創新低，公路局統計9月13日至17日車流量連去年2成都不到，路上空蕩蕩。有駕駛人表示，地震後蘇花危險系數大幅增加，許多人寧願繞路南迴，都不願走蘇花。

中秋假期雖有不少人多請1天假，促成4天連休，但蘇花路廊車流最多是前天南下約3300輛；隨著假期結束，蘇花今起恢復施工管制，平日上午8時至傍晚5時開放3時段放行，時段分別為上午10時至10時20分、中午12時至下午1時、下午3時至3時20分；晚間及假日不管制。

403花蓮強震震垮蘇花公路崇德段下清水橋，迄今蘇花路況仍未完全復原，公路局在舊橋上搭建鋼便橋後恢復通行，並著手施工重建原橋；但崇德至和仁段邊坡始終不穩定，只要碰到強降雨容易發生土石流，多次造成道路受阻影響交通，甚至波及鐵路，許多民眾不敢開車行經走蘇花，甚至連搭火車都膽戰心驚。

「很怕經過時一顆大石頭砸下來」，陳姓駕駛說，過去他每月都要搭火車往返台北和台東，偶爾逢年節連假也會開車；自從地震後目睹影片中大石頭砸下來的畫面，再也不敢自己開車，連搭火車的次數都很有限，多數改繞南部走南迴鐵公路，「不怕一萬，就怕萬一。」

今年中秋節蘇花路廊在路況不穩及沒有連假情況下，開放不管制，整體車流少得可憐。公路局統計，去年同期平均車流量1.3萬輛次，今年不到去年2成；在假期前2天周休日，每天平均僅約2000輛，南下北上均未超過3500輛。

南澳工務段表示，氣象資訊顯示蘇花公路山區近日午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，且地震後上邊坡尚不穩定，放行及非管制時段內，現場會依天候及道路巡查結果，可能突發暫停放行可能。