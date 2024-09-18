8個月整修一新 台東鯉魚山步道重新開放

台東市舊火車站後方鯉魚山步道可登高遠眺平原、海岸景觀，園區內老樹休憩區邊坡塌陷、登山步道等設施年久失修，殘破景觀飽受民代關切，外地遊客也感到失望。林業及自然保育署台東分署今年初封閉施工，歷經8個月重新開放。

鯉魚山標高75公尺，因地形似倒臥鯉魚而得名，有鯉首、鯉眼及鯉尾之分，鄰近鐵花村、波浪屋等舊站特區著名景點。早年鯉魚山曾經是軍事重鎮，興建碉堡及防空洞，一般民眾不得進入；解嚴後對外開放，因位處市區，成為居民運動休閒的好去處。

登山步道長度約1.7公里，串聯老樹休憩區及觀景平台，因長期風吹日曬雨淋，部分設施出現損壞、腐蝕、晃動，甚至地基不穩及邊坡塌陷等問題，為改善登山休閒設施，今年元月起封閉施工。

台東分署表示，本次工程針對鯉魚山步道沿途鋪面、涼亭及座椅等設施修繕與維護，歷經8個月步道整修工程，現已全面完工，包含鯉首觀景平台、鯉魚亭、鯉尾平台、老樹休憩區等景點，以全新樣貌迎接遊客。

台東分署推薦，鯉魚山步道是台東市中心難得的都市綠地，登高後視野開闊，能同時飽覽台東市景、海景與山景，天氣晴朗時，更可遠眺蘭嶼與綠島。