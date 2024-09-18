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宜蘭十三股大排護岸整建 水利署補助盼解水患

中央社／ 宜蘭17日電

宜蘭縣壯圍鄉十三股大排附近易淹水地區有310公尺土堤尚待整建護岸，經民進黨立法委員陳俊宇爭取，獲水利署補助新台幣2460萬元，縣府預計明年初發包，期盼明年底完工。

壯圍鄉十三股大排附近每遇颱風或強降雨，都會出現淹水情形，近年來在中央與地方合作下已改善近7成。陳俊宇今天與壯圍鄉長沈清山、宜蘭縣議員陳福山、壯圍鄉大福村長陳榮華、新社村長莊阿日前往視察了解尚未完成的部分。

陳俊宇表示，他上任立委後，隨即邀請相關單位討論，水利署9月初核定第1階段壯圍十三股大排約310公尺護岸整建應急工程，總經費3000萬元，由水利署補助2460萬元，宜蘭縣政府配合款540萬元。

宜蘭縣政府水利資源處指出，預算核定後將辦理設計，希望能在明年初發包，盼在明年底完工，可望減少水患。

宜蘭 水利署 陳俊宇

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