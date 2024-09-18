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花蓮課後扶植班 擴及秀林、卓溪

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮縣府規畫課後扶植班，透過到戶外採收樹葡萄課程，讓孩子體驗食農教育，廣獲好評。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣府規畫課後扶植班，透過到戶外採收樹葡萄課程，讓孩子體驗食農教育，廣獲好評。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣原住民人口數為全台最多，逾9.3萬人，縣府為提升原民學生的競爭力，規畫課後扶植班，6年下來增至18班、300多名學生，累積受益學生也達1500多人，服務更擴及至秀林、卓溪等偏遠鄉鎮。

縣府指出，期待更多民間社團加入扶植班大家庭，發展特色課程幫助偏鄉孩童成長，未來課後扶植班將努力擴及全縣。

縣府原住民行政處自2019年起，輔導民間社團向原住民族委員會申請開設課後扶植班，目前有18個社團在新城鄉、花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、光復鄉跟萬榮鄉等鄉鎮開設，規畫原住民歷史、文化、語言、音樂、藝術等課程。

包括到戶外採收樹葡萄課程，讓孩子體驗食農教育，或是帶孩子到部落社區服務等，讓孩子學習更多知識，增進視野、培養興趣，提升社會競爭力與適應力，也透過陪伴與互動給予心靈支持與良好學習空間。

原民處指出，課後扶植班廣獲家長好評，開設班級數從2019年6班增加至今年18班，受惠學生人數從100多人增至300多人，6年累積受益學生多達1529人次，培育的人力資源如講師、輔導員及志工等，也有500人次以上。

原民處代理副處長徐采瑤指出，課後扶植班計畫執行迄今，共獲中央補助金額逾3200萬元，原民處今年將持續與民間團體合作，透過課後扶植班推展與原住民族有關的教育文化，並將文化發揚光大，如有社團願意加入扶植班計畫，即日起至10月15日，可以向原民處提出申請。

原住民 多人 競爭力

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