宜蘭梅花湖10公尺「月亮」消風 21日恢復展出
宜蘭縣冬山鄉公所在梅花湖展出直徑10公尺月亮裝置藝術，今天中午一陣強風造成拉繩斷裂，拉環扯破大氣球而「消風」，廠商明天將帶回修復，預計21日恢復展出。
冬山鄉長林峻輔晚間向中央社記者表示，這顆大氣球造價約新台幣20萬元，直經約10公尺，今天中午一陣強風，使得大氣球其中一條拉繩斷裂，拉環扯破大氣球，如同2013年12月31日，在基隆市海洋廣場前海域展出的裝置藝術黃色小鴨一樣「消風」，廠商明天會帶回修復，預計21日恢復展出。
冬山鄉公所表示，2024冬山中秋裝置藝術「月亮什麼冬冬」9月12日起首度移師梅花湖風景區展出至10月31日，巨大月球裝置浮現於梅花湖面，白天環湖一圈，可從不同角度欣賞大自然與創意藝術的結合。
冬山鄉公所表示，「月亮」大氣球會在每日下午5時30分至晚間9時亮燈，夜晚湖水、光影與月光融合，營造浪漫氛圍，使梅花湖成為光影交織的絕美畫卷。
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