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宜蘭壯圍十三股大排易淹水 水利署核定3000萬元改善護堤

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭壯圍鄉十三股大排護岸土堤老舊，水利署上周核定3000萬元護岸改善工程，縣府近期會進一步爭取更上游的土堤改善工程經費。圖／立法委員陳俊宇辦公室提供
宜蘭壯圍鄉十三股大排護岸土堤老舊，水利署上周核定3000萬元護岸改善工程，縣府近期會進一步爭取更上游的土堤改善工程經費。圖／立法委員陳俊宇辦公室提供

宜蘭壯圍鄉十三股大排地勢較低且通洪不足，每逢颱風大雨容易淹水，縣府提出整治計畫向中央爭取經費，立委也發聲，上周獲水利署核定3000萬元，改善上游約310公尺的護岸土堤，預計明年初發包；縣府也計畫繼續爭取經費，往上游接續改善土堤。

十三股大排位於壯圍鄉中心，縣府水利資源處指出，大排上游確實有地勢較低、護岸較老舊等問題，地方也多次反映盼望改善，2021年4月編列200萬元預算，啟動大排改善規畫設計作業，針對護岸、過路箱涵、無名橋與自動閘門等部分改善。

縣府去年3月完成最上游約550公尺護岸改善工程的規畫設計，歷經4次流標，今年3月底第5次招標，4月決標，預算4956萬元，由縣府自籌；上游其他部分的改善工程也陸續納入時程，水資處表示，大約還有3公里左右的護岸有老舊狀況，雖然符合防洪標準，仍有改善空間。

水資處指出，今年提報上游5K+180到5K+490約310公尺長的護岸改善應急工程到水利署，上周會議通過，水利署核定3000萬元，中央補助2460萬元，縣府自籌540萬元，預計年底完成設計，明年初發包；近期水利署會再開會，縣府也將繼續提出5K+490到5K+670更上游的改善計畫。

立法委員陳俊宇表示，上任立委後壯圍鄉公所、大福村、新社村與議員都有向他反映，他也向水利署爭取，感謝中央與地方通力合作，持續檢討改善縣內排水設施。

水利署 護岸

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