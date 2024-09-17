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專程載家庭垃圾包棄置山區挨罰 監視器、破袋檢查建功

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市友蚋山區產業道路旁出現大量垃圾包，環保局查出行為人後依法告發。圖／基隆市環保局提供
基隆市友蚋山區產業道路旁出現大量垃圾包，環保局查出行為人後依法告發。圖／基隆市環保局提供

基隆市瑪陵、友蚋山區遭人濫倒垃圾，方便住戶處理垃圾的子車也成為髒亂點。環保局、警方和里辦公處合作，透過監視系統和破袋檢查，近期依違反廢棄物清理法告發3件違法行為人，希望透過嚴查，維護當地山林環境。

環保局清潔隊長徐游宇說，稽查人員先前執行巡山勤務，發現友蚋、瑪陵產業道路，亂丟家用垃圾增加，瑪陵地區里辦公處也反映，垃圾子車遭外來車輛任意棄置垃圾。瑪陵休閒景點茶花園、石公潭及草濫一帶，也因流浪狗撕咬拖行垃圾包，汙染環境，因此規畫加強巡查。

環保局除了定期巡山，並與當地派出所合作，在山區重要地點設置監視器，提高亂丟垃圾車輛監控能力。環保局也與瑪東、瑪西、瑪南、友一和友二里辦公處建立的聯絡網，防制濫倒行為。

徐游宇表示，今年8月查獲3件山區任意棄置案件，分別是8月5日環保局稽查組接獲友二里辦公處通報，石公潭路旁遭棄置10多袋垃圾包，經破袋發現是家用一般垃圾，調閱里辦公處監視器過濾，發現涉案車輛，通報警方聯絡行為人出面說明後，依違反廢棄物清理法告發，並要求清除。

設在瑪西里的垃圾子車，因為垃圾量爆增，導致當地里民難以傾倒垃圾，產生怨言。環保局稽查人員過濾近月監視器影像，8月9日查獲有人固定開車載運家用垃圾來傾倒，且有部分垃圾包落地，以車追人查出行為人，也依法開單告發。

環保局8月中旬也在明德三路旁空地，發現被人傾倒大量建材及裝潢廢棄物，找到行為人後，對方稱颱風過後，傾倒拆解後的家用木料。

警方和環保局稽查人員調閱監視器，查出行為人頻繁駕駛貨車出入這處空地，環保局依廢清法第27條影響環境衛生開單告發，處理事業廢棄物涉嫌違反廢清法部分，由警方調查，若有涉嫌事證移送檢方調查，可處以1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

環保局局長馬仲豪表示，近期順利查獲亂丟垃圾的案件，裁罰相關行為人，證明環保局在保護山區環境的努力，未來將持續加強查緝力度，通過有效的巡查和宣傳，促使民眾養成良好的環保習慣，維護綠色家園環境。

基隆市環保局設在瑪陵山區的子車成為髒亂點，稽查人員透過監視器畫面和破袋檢查，查出行為人依法告發。圖／基隆市環保局提供
基隆市環保局設在瑪陵山區的子車成為髒亂點，稽查人員透過監視器畫面和破袋檢查，查出行為人依法告發。圖／基隆市環保局提供
基隆市友蚋山區產業道路旁出現大量垃圾包，環保局查出行為人後依法告發。圖／基隆市環保局提供
基隆市友蚋山區產業道路旁出現大量垃圾包，環保局查出行為人後依法告發。圖／基隆市環保局提供
基隆市環保局設在瑪陵山區的子車成為髒亂點，稽查人員透過監視器畫面和破袋檢查，查出行為人依法告發。圖／基隆市環保局提供
基隆市環保局設在瑪陵山區的子車成為髒亂點，稽查人員透過監視器畫面和破袋檢查，查出行為人依法告發。圖／基隆市環保局提供

廢棄物 環保局 監視器

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