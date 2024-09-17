路上空蕩蕩...地震、風災及無連假影響 秋節蘇花車流量不及去年2成
今天是中秋節，因地震、風災及沒有連假，蘇花路廊車流量低，公路局統計9月13日至17日車流量，與去年相比不到2成，路上空蕩蕩，目前最多是昨天南下約3300輛。隨著假期即將結束，蘇花自明天開始恢復施工管制，平日上午8時至傍晚5時開放3時段放行，晚間及假日全天則不管制。
403花蓮強震震垮蘇花公路崇德段下清水橋，經公路局在舊橋上搭建鋼便橋後恢復通行，並開始重建原橋工程；但崇德至和仁段邊坡持續不穩定，只要碰到強降雨容易發生土石流，多次造成路線受阻影響交通，讓許多民眾不敢自駕走蘇花。
今年中秋節蘇花路廊在路況不穩定及沒有連假情況下，儘管無施工管制措施，整體車潮仍然稀少，與去年同期平均車流量1.3萬輛次相比，今年不到去年2成。公路局統計，在假期前的周末2天，每天平均約2000輛，昨假期前夕雖有稍多趨勢，南下約3300輛，北上約3200輛，卻還是不如以往假期車流，今天截至下午3時為止，南下累計車流量為2091輛，北上累計車流量2616輛。
公路局東區養護工程分局南澳工務段指出，因應中秋節假期疏運需求，蘇花公路和仁至崇德路段9月13日17時至18日8時暫停施工管制。明起恢復下清水橋重建工程，及崇德至和仁段邊坡防護工作，平日上午8時至下午5時施工管制，管制期間每天放行3次。
放行時段分別為上午10時至10時20分、中午12時至下午1時、下午3時至3時20分，下午5時至隔日上午8時及假日全天不管制，放行時段內只要到達管制點和仁154.8公里、崇德165.7公里的車輛將全數放行。
南澳工務段表示，依據氣象情資，蘇花公路山區近日受午後對流雲系仍發展旺盛，易有短延時強降雨，且地震後上邊坡尚處於不穩定狀況，放行（含非管制）時段內，現場會依天候及道路巡查結果，不排除有暫停放行的可能，提醒用路人行經災修工區，如遇臨時路況或施工需要將採機動管制措施，請配合人員指揮通行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言