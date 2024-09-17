中秋登高望遠！台東鯉魚山步道整修後重開放 景觀煥然一新

台東市區的鯉魚山步道可登高遠眺平原及海岸景觀，但園區內休憩區邊坡塌陷及登山步道設施年久失修，殘破景觀飽受民代關切，不少外地遊客造訪後也失望不已。林業及自然保育署台東分署今年初封閉施工，歷經8個月施工重新開放，以全新設施提供更優質的登山健行與觀景體驗。

鯉魚山標高75公尺，因地形似倒臥鯉魚而得名，有鯉首、鯉眼及鯉尾之分，鄰近鐵花村、波浪屋等市區著名景點。居民說，鯉魚山曾經有軍隊駐守，日本時期有神社，光復後改建忠烈祠，留有防空洞、碉堡及砲台等軍事設施。

登山步道長度約1.7公里，串聯老樹休憩區及觀景平台。登山步道因長期風吹日曬，部分設施出現損壞、腐蝕、晃動，甚至地基不穩及邊坡塌陷等問題，為改善登山休閒設施，今年元月起封閉施工。

台東分署說，本次工程針對鯉魚山步道沿途舖面、涼亭及座椅等設施修繕與維護，歷經8個月步道整修工程，現已全面完工，包含鯉首觀景平台、鯉魚亭、鯉尾平台、老樹休憩區等景點，以全新樣貌迎接遊客。