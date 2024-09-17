基隆建新市政大樓 支持公辦都更規畫

基隆市新市政大樓招商興建已有進度，市長謝國樑昨說明，將委由顧問公司規畫用公辦都更方式，朝規畫興建「雙子星」設計，1棟是市政大樓，另1棟由投資方分回使用。地面層開放空間會提供餐飲、零售服務，可望帶動周邊三沙灣地區發展，藍營議員表示支持，綠營酸沒錢蓋市政府，有錢發電動車，作法可議。

謝國樑昨和市府都發處長謝孝昆、政風處長李國正，前往中正路舊公車修理廠，說明新市政大樓招商興建作業。

謝國樑說，前市長張通榮、林右昌任內都推動在舊公車修理廠興建新市政大樓，他在勝選後辦理交接期間，得知前市府預算規畫要負擔市政大樓經費約50億元，中央若補助3成，市府要自籌35億元。

謝國樑表示，當時市府負債67億元，如果其他科目收支平衡，光加上這筆開銷，債務又要破百億元，未來還要分攤基隆捷運經費，財務壓力大。借鏡新北市政府和國家住都中心都有「都更合建」前例，因此拍板比照辦理，市府使用的樓地板面積可能少一些，卻可省下一大筆錢。

該基地由市府百分之百持有，情況相對單純，謝國樑說，已委由仲量聯行規畫招商，未來可能興建2棟建物，1棟做為新市政大樓，將目前散在各地的市府各局處單位集中。

另1棟由投資人分回，有助帶動三沙灣地區發展。

國民黨市議員藍敏煌說，支持市府用公辦都更開發案，這是中央與雙北市近年活化公有土地資產重要手段，可減輕市府財政負擔。興建新市政大樓能帶動東岸廊帶發展，主張這塊商業區土地應提供百貨、飯店等商業設施，才能提升三沙灣地區發展。

民進黨市議員張顥瀚說，新市政大樓預算2019年通過，中央也願意補助，謝國樑沒錢蓋市政府，有錢發電動車，上任後政策轉彎，名義上公私協力，盛傳如果規畫案評估不可行，就可能把「金雞母」讓給企業蓋商場，不符合地方發展需求。