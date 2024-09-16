基隆馬拉松交維審查通過 10月6日如期舉行

基隆市政府日前宣布2024基隆城市半程馬拉松延期，引發外界議論。市府今天表示，交維計畫今天審查通過，10月6日如期舉行。

基隆市政府日前發文給主辦單位要求，原訂10月6日舉辦的2024基隆城市半程馬拉松延期，引發跑者抱怨，打亂原訂的住宿及交通規劃。民進黨市議員鄭文婷當時質疑，是因謝國樑要辦反罷免造勢活動而延期。謝國樑之後回應，純粹是為做好道安規劃，也期待能如期舉辦。

基隆市教育處發布新聞稿表示，這項賽事路線涉及市區中心等重要路段，道安委員今天在道安會報中就雙向與單向通行管制的安全性、用路人及居民影響、維護配套、封路措施等充分討論，經調整路跑範圍，將封閉管制縮小之後，讓賽事如期舉行。

此外，護理站從2站增加至4站，補給站從原本4站增加到7站，加碼保障跑者安全。