快訊

不准中信金公開收購新光金 金管會4理由駁回全文聲明曝光

謀刺川普嫌犯曾出書 291頁稱對烏克蘭戰爭「幻滅」、欲參戰遭拒

虎林國中前6死傷…3童遭撞畫面曝光 賓士車「副駕落跑」搜出槍毒

基隆馬拉松交維審查通過 10月6日如期舉行

中央社／ 基隆16日電

基隆市政府日前宣布2024基隆城市半程馬拉松延期，引發外界議論。市府今天表示，交維計畫今天審查通過，10月6日如期舉行。

基隆市政府日前發文給主辦單位要求，原訂10月6日舉辦的2024基隆城市半程馬拉松延期，引發跑者抱怨，打亂原訂的住宿及交通規劃。民進黨市議員鄭文婷當時質疑，是因謝國樑要辦反罷免造勢活動而延期。謝國樑之後回應，純粹是為做好道安規劃，也期待能如期舉辦。

基隆市教育處發布新聞稿表示，這項賽事路線涉及市區中心等重要路段，道安委員今天在道安會報中就雙向與單向通行管制的安全性、用路人及居民影響、維護配套、封路措施等充分討論，經調整路跑範圍，將封閉管制縮小之後，讓賽事如期舉行。

此外，護理站從2站增加至4站，補給站從原本4站增加到7站，加碼保障跑者安全。

基隆 罷免 謝國樑 馬拉松

延伸閱讀

基隆舊公車修理廠都更合建 1棟市政大樓、1棟投資方分回

謝國樑指民進黨切割罷團 綠營評切割柯文哲反諷「雙標」

12日辦選前之夜 謝國樑：不同意是同意者2倍、全力催投票

謝國樑問「到底罷免什麼？」 罷團下戰帖 若問心無愧可公開辯論

相關新聞

振興觀光！ 花蓮在地藝術團免費演出2個月樂舞劇

花蓮縣政府培育專業原民樂舞人才「阿勒飛斯文化藝術團」，透過表演推廣族群文化。由於今年地震及風災影響地方觀光，藝術團為協助...

蘇澳冷泉免費招待身障及陪伴者體驗 湯屋優惠時段看這裡

有愛無礙！宜蘭蘇澳冷泉園區為方便肢體障礙人士體驗冷泉魅力，即日起開放預約，凡肢體障礙者及陪伴者，可免費體驗冷泉冷熱雙池湯...

8個月整修完成！台東必訪鯉魚山步道優化完工 即起全線開放

位於台東市的鯉魚山步道，經過林業及自然保育署台東分署為期8個月步道整修工程，現已全面完工，即起全線開放民眾使用，為民眾提...

關山首建觀光自行車道 拿下台東首張低碳家園銀級認證

環境部推動「低碳永續家園評等推動計畫」，關山鎮將傳統水銀路燈全面更換LED路燈、達谷梵濕地可儲水並調節水源，多項措施獲得...

假賣傘真詐騙！以蘭陽媽祖文化節名義販售平安傘 縣府：假的

2024蘭陽媽祖文化節是宜蘭重要節慶活動，20日起展開一連3天的海陸大遶境，活動正如火如荼進行，但網路卻兩度出現打著媽祖...

花蓮國福國小成小黑蚊密度高熱區 市公所追加噴藥

花蓮市郊外容易出現小黑蚊，被叮咬後會奇癢無比，其中位於山腳下的國福國小，是市區小黑蚊密度最高的熱區，師生長年飽受小黑蚊侵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。