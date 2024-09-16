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振興觀光！ 花蓮在地藝術團免費演出2個月樂舞劇

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮「阿勒飛斯文化藝術團」為協助振興觀光更回饋地方，宣布即日起至10月底止，為期2個月免費演出樂舞劇。圖／花蓮縣政府提供
花蓮「阿勒飛斯文化藝術團」為協助振興觀光更回饋地方，宣布即日起至10月底止，為期2個月免費演出樂舞劇。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣政府培育專業原民樂舞人才「阿勒飛斯文化藝術團」，透過表演推廣族群文化。由於今年地震及風災影響地方觀光，藝術團為協助振興觀光更回饋地方，宣布即日起至10月底止，為期2個月免費演出樂舞劇「汎札萊‧花蓮」，期望除了展現花蓮堅毅韌性，也向外傳達「花蓮依然美好」。

縣府於2017年透過「原住民族樂舞人才培育暨扶植團隊發展計畫」，成立「阿勒飛斯文化藝術團」，除發掘及培訓部落優秀樂舞人才，也將多元現代表演元素融入傳統原住民樂舞文化，更躍上國際舞台

「汎札萊‧花蓮」 結合縣內6大族群意象，融合舞蹈、音樂與戲劇，劇本包含部落歌謠、舞蹈及祭儀文化等內涵，演出內容更經嚴謹的部落田野調查，並由專業人員彙整，改編成符合現代舞台呈現方式，為傳統原住民族樂舞文化注入豐厚蘊含，演出期間不論是售票或到部落表演，廣獲好評。

縣府原住民行政處表示，汎札萊是阿美族語「美好的」意思，為推廣原住民族珍貴文化與藝術展現，並在地震過後吸引更多遊客前來觀光，特別將原本售票演出50分鐘的專業樂舞劇，免費回饋民眾觀看，即日起至10月底在花蓮台灣原住民族文化館演出，表演時間可至「阿勒飛斯文化藝術團」臉書粉專查詢。

原民處長督固‧撒耘表示，阿勒飛斯文化藝術團專業舞者皆是在地原住民族青年，期間透過深入部落合作、田調採集及結合專業燈光場域的藝術形式，體現花蓮族群文化創意。這次是首次免費展演該藝術團的樂舞劇，期望藉此向全國推廣、傳承原住民特色文化。

花蓮「阿勒飛斯文化藝術團」透過表演推廣族群文化，藝術團為協助振興觀光更回饋地方，宣布即日起至10月底止，為期2個月免費演出樂舞劇。圖／花蓮縣政府提供
花蓮「阿勒飛斯文化藝術團」透過表演推廣族群文化，藝術團為協助振興觀光更回饋地方，宣布即日起至10月底止，為期2個月免費演出樂舞劇。圖／花蓮縣政府提供

原住民 舞台 花蓮縣政府 觀光 音樂

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