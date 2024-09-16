快訊

日機車大廠YAMAHA社長睡夢中遇襲 遭33歲女兒持菜刀割傷

與中信金收購新光金有關？ 金管會晚間7點召開臨時記者會

罪加一等…高科大教授賣學位、染指女學生 惡行全寫日記裡

蘇澳冷泉免費招待身障及陪伴者體驗 湯屋優惠時段看這裡

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭蘇澳冷泉免費招待身障及陪伴者體驗冷熱雙池湯屋，採事前預約最多4人，優惠到年底。圖／蘇澳鎮公所提供
宜蘭蘇澳冷泉免費招待身障及陪伴者體驗冷熱雙池湯屋，採事前預約最多4人，優惠到年底。圖／蘇澳鎮公所提供

有愛無礙！宜蘭蘇澳冷泉園區為方便肢體障礙人士體驗冷泉魅力，即日起開放預約，凡肢體障礙者及陪伴者，可免費體驗冷泉冷熱雙池湯屋，湯屋空間專為行動不便者所設計，提供舒適安全泡湯環境，免費體驗時間至年底，歡迎符合資格民眾預約。

蘇澳鎮長李明哲表示，蘇澳冷泉除了大眾池、傳統個人湯屋外，另外數間高級湯屋，配置有冷熱雙池、三溫暖及寬暢的休息空間，適合家庭使用，尤其為提供身障人士泡冷泉，泡湯環境也以無障礙做空間規劃，提供座椅、扶手等，讓行動不便民眾也能體驗冷泉魅力。

蘇澳冷泉園區營運廠商依德科技股份有限公司說，回饋在地及支持公益，即日起針對肢體障礙民眾（須持證明手冊）及陪伴者合計最多4位，將提供冷熱雙池高級湯屋免費體驗，（原價50分鐘850元以上），且為避免久候耗時，這次免費體驗活動採事前預約，預約專線：03-9960645。

蘇澳冷泉園區另外迎接秋冬來臨，祭出多項泡湯優惠，例如傳統湯屋區平日泡湯9折、二樓高級湯屋區並享「三人同行，一人免費」，詳細園區介紹及優惠內容請查詢蘇澳冷泉園區FB粉絲頁或蘇澳冷泉公園官網。

宜蘭蘇澳冷泉免費招待身障及陪伴者體驗冷熱雙池湯屋，採事前預約最多4人，優惠到年底。圖／蘇澳鎮公所提供
宜蘭蘇澳冷泉免費招待身障及陪伴者體驗冷熱雙池湯屋，採事前預約最多4人，優惠到年底。圖／蘇澳鎮公所提供

公益 冷泉 宜蘭 蘇澳 身障

延伸閱讀

彰化瑪喜樂方舟建造經費翻兩倍 獲四大保證安心開工

桃園這園區首辦千人中秋烤肉 5人份1999元吃喝玩樂明年續辦

彰化喜樂方舟園區動土 擴大身障服務量能

體驗百年糖業風華 全台5座糖業文化園區搭乘觀光五分車

相關新聞

振興觀光！ 花蓮在地藝術團免費演出2個月樂舞劇

花蓮縣政府培育專業原民樂舞人才「阿勒飛斯文化藝術團」，透過表演推廣族群文化。由於今年地震及風災影響地方觀光，藝術團為協助...

蘇澳冷泉免費招待身障及陪伴者體驗 湯屋優惠時段看這裡

有愛無礙！宜蘭蘇澳冷泉園區為方便肢體障礙人士體驗冷泉魅力，即日起開放預約，凡肢體障礙者及陪伴者，可免費體驗冷泉冷熱雙池湯...

8個月整修完成！台東必訪鯉魚山步道優化完工 即起全線開放

位於台東市的鯉魚山步道，經過林業及自然保育署台東分署為期8個月步道整修工程，現已全面完工，即起全線開放民眾使用，為民眾提...

關山首建觀光自行車道 拿下台東首張低碳家園銀級認證

環境部推動「低碳永續家園評等推動計畫」，關山鎮將傳統水銀路燈全面更換LED路燈、達谷梵濕地可儲水並調節水源，多項措施獲得...

假賣傘真詐騙！以蘭陽媽祖文化節名義販售平安傘 縣府：假的

2024蘭陽媽祖文化節是宜蘭重要節慶活動，20日起展開一連3天的海陸大遶境，活動正如火如荼進行，但網路卻兩度出現打著媽祖...

花蓮國福國小成小黑蚊密度高熱區 市公所追加噴藥

花蓮市郊外容易出現小黑蚊，被叮咬後會奇癢無比，其中位於山腳下的國福國小，是市區小黑蚊密度最高的熱區，師生長年飽受小黑蚊侵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。