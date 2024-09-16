蘇澳冷泉免費招待身障及陪伴者體驗 湯屋優惠時段看這裡

有愛無礙！宜蘭蘇澳冷泉園區為方便肢體障礙人士體驗冷泉魅力，即日起開放預約，凡肢體障礙者及陪伴者，可免費體驗冷泉冷熱雙池湯屋，湯屋空間專為行動不便者所設計，提供舒適安全泡湯環境，免費體驗時間至年底，歡迎符合資格民眾預約。

蘇澳鎮長李明哲表示，蘇澳冷泉除了大眾池、傳統個人湯屋外，另外數間高級湯屋，配置有冷熱雙池、三溫暖及寬暢的休息空間，適合家庭使用，尤其為提供身障人士泡冷泉，泡湯環境也以無障礙做空間規劃，提供座椅、扶手等，讓行動不便民眾也能體驗冷泉魅力。

蘇澳冷泉園區營運廠商依德科技股份有限公司說，回饋在地及支持公益，即日起針對肢體障礙民眾（須持證明手冊）及陪伴者合計最多4位，將提供冷熱雙池高級湯屋免費體驗，（原價50分鐘850元以上），且為避免久候耗時，這次免費體驗活動採事前預約，預約專線：03-9960645。

蘇澳冷泉園區另外迎接秋冬來臨，祭出多項泡湯優惠，例如傳統湯屋區平日泡湯9折、二樓高級湯屋區並享「三人同行，一人免費」，詳細園區介紹及優惠內容請查詢蘇澳冷泉園區FB粉絲頁或蘇澳冷泉公園官網。