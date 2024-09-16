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關山首建觀光自行車道 拿下台東首張低碳家園銀級認證

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
關山鎮達谷梵濕地景色優美，更可調節水源且生態豐富。圖／台東縣府提供
關山鎮達谷梵濕地景色優美，更可調節水源且生態豐富。圖／台東縣府提供

環境部推動「低碳永續家園評等推動計畫」，關山鎮將傳統水銀路燈全面更換LED路燈、達谷梵濕地可儲水並調節水源，多項措施獲得評審委員青睞，成功取得低碳永續家園銀級認證。縣長饒慶鈴特頒紅榜，恭賀關山鎮長彭成豐領導有方，關山取得最高銀級認證，成為台東縣第一個獲此殊榮的鄉鎮。

環境部「低碳永續家園」現階段最高認證為銀級，關山鎮人口約8千人，電光里已獲得「低碳永續家園」銀級認證，里內「日出禾作社」也是台東首家零碳商店。

環保局指出，關山打造全國第一條觀光休閒專用自行車道，2015年進行全鎮路燈汰換，傳統水銀路燈更換為LED路燈，提高照明亮度，也節省不必要用電；達谷梵濕地可調節水源，提供農田灌溉及防汛，擁有豐富生態。

此外，關山鎮農會碾米工廠及閒置穀倉，改造成米國學校餐廳、農村文物故事館、米國學校體驗教室，成為台東縣第七處通過環境教育場域認證的場所，目前里壠官舍修繕中，未來要轉型青年創業基地。

環保局長郭建成說，氣候變遷調適是相當重要的議題，環保局攜手各鄉鎮、社區及部落民眾合作，一步步往低碳家園邁進，落實淨零碳排願景。

關山鎮達谷梵濕地景色優美，更可調節水源且生態豐富。圖／台東縣府提供
關山鎮達谷梵濕地景色優美，更可調節水源且生態豐富。圖／台東縣府提供
台東縣長饒慶鈴（左二）頒紅榜給鎮長彭成豐（右一），恭賀關山鎮成為台東縣第一個獲得低碳永續家園銀級認證的鄉鎮。圖／台東縣府提供
台東縣長饒慶鈴（左二）頒紅榜給鎮長彭成豐（右一），恭賀關山鎮成為台東縣第一個獲得低碳永續家園銀級認證的鄉鎮。圖／台東縣府提供

低碳 台東 永續 環保局長 環境部 零碳

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