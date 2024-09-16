假賣傘真詐騙！以蘭陽媽祖文化節名義販售平安傘 縣府：假的

2024蘭陽媽祖文化節是宜蘭重要節慶活動，20日起展開一連3天的海陸大遶境，活動正如火如荼進行，但網路卻兩度出現打著媽祖文化節名義，販售998元「媽祖平安傘」，還強調是「平安價」。縣政府出面駁斥網路詐騙，這是假的，請民眾不要上當。

同一帳號接連兩次在網路行騙！縣政府民政處8月24日發現對方截取蘭陽媽祖文化節宣傳海報，剪接貼上販售兩款陽傘，同時還標註乘風海上‧行腳宜蘭等宣傳口號，所販售的媽祖平安傘998元是「媽祖平安價」，限量開售，每位信眾限購一次。

未料，該臉書帳號並未收斂， 8月下旬更新大頭貼及封面採用媽祖圖示意像，貼文增加不少媽祖進香與民眾虔誠膜拜的照片，意圖與宗教活動做連結。

4天前重施故技，再次貼文行騙，上次貼文使用宣傳海報照片，第二次行騙使用蘭陽媽姐文化節的宣傳影片帶，影帶下方是「一起跟著媽祖來遶境」媽祖平安傘。

縣政府民政處今天提醒蘭陽媽祖文化節粉專的粉絲，該帳號不法份子持續假借2024蘭陽媽祖文化節的名義販售商品，這些商品並非由宜蘭縣政府或南方澳南天宮授權提供，也無販售，請大家提高警覺。

由於詐騙臉書貼文有不少人留言及分享，民政處不清楚有沒有人受騙，請民眾若有疑問，可以詢問主辦單位，也請避免在臉書交易買賣商品。