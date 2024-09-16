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8個月整修完成！台東必訪鯉魚山步道優化完工 即起全線開放
位於台東市的鯉魚山步道，經過林業及自然保育署台東分署為期8個月步道整修工程，現已全面完工，即起全線開放民眾使用，為民眾提供更安全、優質登山健行與觀景體驗。
鯉魚山位於台東市西側，俗稱卑南山，因外形與鯉魚相似而得名，是台東市區最明顯地標及風景區之一，從山頂可俯瞰台東市區，登高望遠，天氣晴朗時，更可遠眺蘭嶼與綠島，是當地居民與遠道遊客必訪健行步道場域。
林業保育署台東分署今天發布訊息表示，由於鯉魚山步道經長期風吹日曬，部分設施出現損壞、腐蝕、晃動，甚至地基不穩及邊坡塌陷等問題，因此今年1月起步道分區封閉，工程項目包含步道鋪面、邊坡、欄杆及各項設施等修繕工作，藉此提升整體遊憩品質。
目前步道全線恢復開放，包含鯉首觀景平台、鯉魚亭、鯉尾平台、老樹休憩區等景點，以全新樣貌迎接遊客，讓民眾在欣賞壯麗自然景觀同時，也能享受到便利與安全步道設施。
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