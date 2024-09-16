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花蓮國福國小成小黑蚊密度高熱區 市公所追加噴藥
花蓮市郊外容易出現小黑蚊，被叮咬後會奇癢無比，其中位於山腳下的國福國小，是市區小黑蚊密度最高的熱區，師生長年飽受小黑蚊侵擾之苦。花蓮市公所雖在開學前噴藥，但天氣悶熱，加上校園周邊綠地多，小黑蚊仍增長，清潔隊昨再追加噴藥防治。同時提醒社區民眾應維護居家環境，避免蚊蟲滋生。
花蓮市長魏嘉彥指出，小黑蚊喜歡在青苔滋生，主要原因為幼蟲食物藍綠藻常混長在青苔裡，代表潮濕陰暗處容易出現小黑蚊。而環境用藥防治撲殺，雖可在短期內降低族群密度，仍須配合個人防護及清除青苔幼蟲棲地的防治作法，否則1至2周後，小黑蚊恐再度出現。
市公所清潔隊長吳慶展表示，小黑蚊幼蟲防治不易，防治工作主要以撲滅成蟲為主；公所自2022年起，每年編列預算，對轄內高中職以下各級學校（含幼兒園）及公園等共82處所，規畫小黑蚊防治工作，其中在山邊的國福里是市區小黑蚊為害最嚴重的熱區，因此特別到國福國小及村落追加噴藥，希望能降低生長密度。
魏嘉彥表示，公所為保護學生免於小黑蚊及蚊蟲叮咬，引起紅腫或過敏現象，影響學習效率及心情，特別要求委外單位再前往國福社區周邊噴灑藥劑。同時呼籲社區民眾配合維護居家環境整潔，主動清除家中不必要的水盆、青苔及髒亂點，阻斷幼蟲食物來源，杜絕小黑蚊孳生溫床。
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