影／響應世界無車日 宜縣府宣布：3天市區公車免費搭乘

為響應「922世界無車日」，宜蘭縣政府透過抽獎活動鼓勵大家步行、騎乘自行車或搭乘大眾運輸工具，縣長林姿妙今天更宣布9月20至22日，除了國道客運、跨境公車及專車以外，全縣市區公車3天免費搭乘，邀請大家身體力行，實踐無車低碳好生活。

宜蘭縣政府交通處上周開放民眾加入無車日的好友，鼓勵大家步行、騎乘自行車或搭乘大眾運輸工具，拍照上傳群組，今天也是請粉絲好友無車低碳上班，符合資格者，今天在縣府大廳的「宜蘭縣世界無車日活動」中，由縣長抽出得獎幸運兒，送出1支蘋果手機、2台口袋運動相機，還有20組TPASS通勤月票。

公路局台北區監理所長黃鈴婷肯定宜蘭縣政府，對於推動大眾運輸一向都是不遺餘力，努力推動，尤其是面對國5塞車，交通部願意協助縣府共同來解決問題。

縣長林姿妙在活動中宣布，9月20至22日全縣58條市區公車免費搭乘（除國道、公路、太平山平日專車、市區跨境公車外），縣府邀請縣民體驗「無車低碳好生活」，感受宜蘭便利公共交通系統，透過行動化為對地球的愛與承諾。

縣長林姿妙說，推動宜蘭縣世界無車日不僅為了宣導環保概念，更希望每位居民都能體會步行、騎乘自行車或搭乘公共運輸，這不僅是對自己健康的投資，也是守護環境的責任，把無車低碳好生活實踐於生活中。