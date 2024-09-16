影／響應世界無車日 宜縣府宣布：3天市區公車免費搭乘
為響應「922世界無車日」，宜蘭縣政府透過抽獎活動鼓勵大家步行、騎乘自行車或搭乘大眾運輸工具，縣長林姿妙今天更宣布9月20至22日，除了國道客運、跨境公車及專車以外，全縣市區公車3天免費搭乘，邀請大家身體力行，實踐無車低碳好生活。
宜蘭縣政府交通處上周開放民眾加入無車日的好友，鼓勵大家步行、騎乘自行車或搭乘大眾運輸工具，拍照上傳群組，今天也是請粉絲好友無車低碳上班，符合資格者，今天在縣府大廳的「宜蘭縣世界無車日活動」中，由縣長抽出得獎幸運兒，送出1支蘋果手機、2台口袋運動相機，還有20組TPASS通勤月票。
公路局台北區監理所長黃鈴婷肯定宜蘭縣政府，對於推動大眾運輸一向都是不遺餘力，努力推動，尤其是面對國5塞車，交通部願意協助縣府共同來解決問題。
縣長林姿妙在活動中宣布，9月20至22日全縣58條市區公車免費搭乘（除國道、公路、太平山平日專車、市區跨境公車外），縣府邀請縣民體驗「無車低碳好生活」，感受宜蘭便利公共交通系統，透過行動化為對地球的愛與承諾。
縣長林姿妙說，推動宜蘭縣世界無車日不僅為了宣導環保概念，更希望每位居民都能體會步行、騎乘自行車或搭乘公共運輸，這不僅是對自己健康的投資，也是守護環境的責任，把無車低碳好生活實踐於生活中。
林姿妙表示，縣府已建構完成啟用羅東轉運站，縣內有58條市區公車路線及8個鄉鎮提供免費接駁公車服務，偏遠地區更設有小黃公車，讓每位縣民無論身處何地，都能享受到便利、低碳且環保的交通服務，深刻體會到「宜蘭勁好行」的便利。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言