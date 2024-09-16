基隆舊公車修理廠都更合建 1棟市政大樓、1棟投資方分回

基隆市新市政大樓招商興建已有進度，都市發展處長謝孝昆今天說，已委由顧問公司規畫用公辦都更方式，朝規畫興建「雙子星」設計，1棟是市政大樓，另1棟由投資方分回使用。地面層開放空間會提供餐飲、零售服務，帶動周邊三沙灣地區發展。

基隆市長謝國樑今早和謝孝昆、基市府政風處長李國正，前往中正路舊公車修理廠說明新市政大樓招商興建作業。

謝國樑說，前市長張通榮、林右昌任內都推動在舊公車修理廠興建新市政大樓，他在勝選後辦理交接期間，得知前市府預算規畫要負擔市政大樓經費大概50億元，中央若補助3成，市府要自籌35億元左右。

謝國樑表示，當時市府負債67億元，如果其他科目收支平衡，光加上這筆開銷，債務又要破百億元，未來還要分攤基隆捷運經費，財務壓力大。因為新北市政府和國家住都中心都有「都更合建」前例，因此他拍板比照辦理，市府使用的樓地板面積可能會少一些，但可以省下一大筆錢。

謝孝昆說，這塊方正基地市府百分之百持有，已委由仲量聯行規畫招商，未來可能興建2棟建物，1棟做為新市政大樓，將目前散在各地的市府各局處單位集中。另1棟由投資人分回，有助帶動三沙灣地區發展。

謝孝昆表示，這起開發案有參加財政部舉辦的全國招商大會，市府未來會針對投資人設定條件，包括財務狀況、重大開發實績等門檻限制是必要的，希望找到能給予市府最多的樓地板面積，保障市府獲得最大權益的投資人。

謝國樑說，推動新市政大樓工程，除了要找到有品質的企業合作，爭取最佳回饋市府方案，廉政工作也很重要。為了讓工程以更正派正直的方式完成，讓市民看清楚這個案子，未來會啟動廉政平台，邀請檢、調和專家學者加入。