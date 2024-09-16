台東鐵花村一帶停車亂象多 勸導未改善將開罰

台東舊火車站附近人行道、草皮不時出現汽機車違停，甚至人車爭道亂象。縣府行政處表示，今年2月起加強勸導，但整體成效有限，近日將豎立禁停告示牌，警方也不排除以開單方式取代勸導，提醒民眾遵守規定，避免荷包失血。

台東舊火車站在2001年廢站，縣府在舊站附近打造具備觀光、文化、休閒、育樂及運動的多元生活機能的「舊站特區」，營造悠閒生活圈，鐵花村音樂聚落、鐵道藝術村、波浪屋、轉運站和東東市等處，全是遊客必訪景點，平假日都有不少人在特區內悠閒步行。

舊站特區涵蓋博愛路、新生路、鐵花路及光明路等道路區域，除未劃設停車格的人行道外，依據「臺東縣公園管理自治條例」規定，「臺東舊站特區公告區域範圍內未劃設或標示停車格（處）者，均禁止停車 。

行政處指出，自今年2月7日起，相關單位對於鐵花魅力商圈周圍未停放於停車格之汽機車開立勸導單，不過實施至今成效有限，連鎖咖啡廳星巴克及中山路人行道例假日違停機車仍多，造成街景亂象、影響遊客觀感。