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中油出包！柴油管線破損 基隆大武崙溪設7道攔油索圍堵
中油公司發包改善輸油管作業，廠商施工不慎造成柴油管線破損，漏油汙染大武崙溪。中油在溪面布設7道攔油索圍堵，並以吸油索及吸油棉片吸附河面油汙。基隆市環保局今天表示，大武崙溪水面仍有油花，但重金屬試紙無檢出，將要求中油改善，並裁罰水、空氣汙染行為。
環保局表示，昨天下午接獲中油公司基隆營業處通報，承攬廠商辦理改善輸油管作業時，不慎造成地下柴油管線破損，汙染環境，並已著手善後。
環保局派員到場了解汙染實情，發現漏油汙染範圍在國道1號八堵交流道下方的大武崙溪，中油已在交流道至下游尚仁國小河段布放7道攔油索，用以吸油索及吸油棉片吸附河面油汙，並派員清除沾附油污雜草及垃圾。
環保局稽查人員採水檢驗，溪水pH值 7.65，導電度：738.3 μS/cm，水面可見油花，但用重金屬試紙未檢出，初步認定油汙事件已受控制，並將依水汙染防治法第30條裁罰，可處3萬元以上300萬元以下罰鍰。
中油地下管線漏油除了汙染大武崙溪，油氣揮發也汙染空氣。環保局昨天檢測汙染區域有機氣體，在麥金路富景天下社區測得數值11.2ppm、尚仁國小5.5 ppm、金華街八中社區6.2ppm，另將依空氣汙染防制法32條裁罰，可處10萬元以上罰鍰。
環保局表示，將持監測汙染區域水質及空氣品質，督促中油公司盡速修復管線，避免汙染持續發生，並在7天內完成汙染改善作業。
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