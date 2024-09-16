回響／鐵路高架配合款 宜蘭盼降低額度

宜蘭鐵路高架化建設經費501億元，交通部依比率分配，要求宜蘭須配合105.7億元，縣府憂心負擔沉重，造成其他建設停擺，本報昨報導探討鐵路高架中央補助無章法，拖垮地方財政。宜蘭縣府表示，盼透過行政院協商解決問題；行政院政委陳金德說，全力幫忙爭取。

宜蘭縣政府年度財政預算300多億元，扣除必要人事及收支對列等支出，能自由運用的預算每年才20幾億元。鐵道局通知縣府分成12年編列鐵路高架化建設配合款，明年度就要配合2.5億元用地費，從2028年起負擔14億餘元，之後接連6年都是10幾億元，嚴重排擠預算。

縣政府副縣長林茂盛表示，預計將與縣議員前往立法院拜會院長韓國瑜，縣府也已行文鐵道局，盼爭取行政院啟動專案協商，請中央幫忙負擔或降低負擔額度。

縣府交通處長黃志良表示，縣府早在2008年前縣長呂國華時代，就向交通部提送鐵路高架的可行性評估，當時交通部要宜蘭等到中央訂出「鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點」後再送案，2012年要點出爐，就開始規定縣市政府必須配合款。

黃志良說，2019年通過宜蘭鐵路高架可行性評估研究報告，宜蘭縣府分攤配合54億元，又因物價工資漲，今年鐵道局重新估算後，宜蘭要負擔105.7億元，增加一倍，預估未來物價波動，只可能再增加不會減少。

宜蘭前代理縣長陳金德目前擔任行政院政務委員，他說，一定全力幫忙，已邀跨部會協商，初步有降低負擔的優惠想法，一定會協商出可幫縣府減輕負擔的方式。