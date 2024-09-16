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藍委基隆挺謝國樑 罷團市場宣傳

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

國民黨立委李彥秀、謝龍介、林沛祥昨到基隆城上城社區宣講反罷免，市長謝國樑說，東岸商場爭議透過司法和上級行政機關裁判，市府四連勝，上任18個月端出施政成績，「事情都做對了，不曉得罷免團體在罷免什麼？」拆樑團體反諷，謝國樑用高高在上姿態，格局狹隘，是另項不適任原因。

謝龍介說，看到良善老實人被欺負，心中不捨，台語俗話說「好人勼勼，歹人聳鬚（好人沉默，壞人囂張之意）」，他是路見不平挺謝。林沛祥說，罷免案變鬧劇，於理不合，公民團體角色蕩然無存，剩政黨操作。

藍軍10月12日將辦「選前之夜」，謝國樑表示，民調數據顯示，回答不會投票的人中，約20%同意罷免，有40%不同意罷免，必須努力催出不同意罷免票。謝也酸綠營，如果罷免聲勢看好，民進黨就全力介入，若情勢不好很可能繼續切割。民進黨市議員施偉政反諷謝國樑，對民眾黨主席柯文哲的態度，才是真正切割。

謝國樑有黨內同志相挺，罷團志工昨分赴仁愛、成功市場宣傳，各自動員。拆樑宣講戰車開到仁愛市場，有攤商喊「早點下架他吧」，令志工信心大振；發文宣時也有人拒收或閃開。有志工察覺民眾熱情較二階連署冷淡，認為「柯文哲救了謝國樑」，罷免案關注度下墜。

拆樑行動發言人李晏蓉說，謝國樑及其團隊用「政治攻防」看待罷免案，其實拆樑是集眾人力量和聲音，謝團隊若始終用政黨有色眼鏡看待，無法理解市民訴求。

拆樑 罷免 謝國樑

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