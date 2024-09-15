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遠雄廣場很海洋 登基隆嶼放流魚苗和淨灘、辦手作課程

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
新北市汐止iFG遠雄廣場號召顧客與商場同仁，前往基隆嶼放流魚苗及撿拾垃圾。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止iFG遠雄廣場號召顧客與商場同仁，前往基隆嶼放流魚苗及撿拾垃圾。圖／遠雄廣場提供

新北市汐止iFG遠雄廣場落實環境保護、社會責任及公司治理（ESG）理念，9月以「嚮海樂生活」為主題舉辦一系列活動，除號召顧客與商場同仁前往基隆嶼放流魚苗及撿拾垃圾，還將與海科館開辦「飛梭動力明輪船」課程，再與中華鯨豚協會合作，推出「守護鯨豚大作戰」講座。

遠雄廣場表示，遠雄致力推動ESG理念，倡導企業社會責任與環保永續發展，本月以「嚮海樂生活」為主題，結合海洋保育與永續發展，邀請民眾共同關注海洋環境的保護與社會責任。

遠雄廣場與基隆市政府合作，7日在基隆嶼舉辦「海好有你 魚苗放流暨淨灘」活動，號召120名商場員工及顧客參與，透過魚苗野放與淨灘行動，提升民眾海洋保護意識，並以實際行動落實對海洋議題的關懷。

遠雄表示，基隆嶼的活動開放報名後1小時就額滿，顯示民眾對海洋保育的高度關注與支持。7日當天烈日高照，參與民眾者仍充滿活力，先放流魚苗豐富海洋資源，參與者登上基隆嶼清除散落在海岸邊的垃圾。

淨灘活動共在730公尺長的海岸，清理出約67公斤的垃圾，其中寶特瓶高達1449個。遠雄廣場總經理曾玉鳳表示，希望透過活動喚醒更多民眾的保育意識，保護海洋環境要從你我做起，讓人人成為愛護海洋生態及環境清潔的尖兵，攜手守護美麗的海岸線。

遠雄廣場在1樓創意廊道展出「鯨豚海龜守護行動特展」，展現對海洋生物保育的支持，並開辦兩場「海洋保衛戰 共學共玩超有趣」手作體驗課程。

遠雄廣場22日將與基隆國立海科館合作舉辦「飛梭動力明輪船」課程，由專業老師介紹船隻演進歷史，並讓學員製作由馬達帶動明輪前進的船隻。28日推出「守護鯨豚大作戰」講座，安排中華鯨豚協會講師，教導參與者鯨豚保育知識及擱淺處理流程SOP，並透過DIY抹香鯨紙雕活動，加深民眾對海洋保育議題的認識。

遠雄廣場表示，22日前在指定櫃位當日消費單筆滿2000元，即可兌換海科館主題館門票1張，送完為止，邀請民眾共同關注海洋保育，為地球的未來盡一份心力，相關訊息可上iFG遠雄廣場粉絲專頁（https://www.facebook.com/iFGSquare/）查詢。

新北市汐止iFG遠雄廣場號召顧客與商場同仁，前往基隆嶼放流魚苗及撿拾垃圾。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止iFG遠雄廣場號召顧客與商場同仁，前往基隆嶼放流魚苗及撿拾垃圾。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止iFG遠雄廣場在1樓創意廊道展出「鯨豚海龜守護行動特展」，展現對海洋生物保育的支持。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止iFG遠雄廣場在1樓創意廊道展出「鯨豚海龜守護行動特展」，展現對海洋生物保育的支持。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止iFG遠雄廣場號召顧客與商場同仁，前往基隆嶼放流魚苗及撿拾垃圾。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止iFG遠雄廣場號召顧客與商場同仁，前往基隆嶼放流魚苗及撿拾垃圾。圖／遠雄廣場提供

基隆嶼 海科館 遠雄 鯨豚

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