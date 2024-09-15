謝國樑至和平島划立槳 身心障礙者下水初體驗笑開懷

身心障礙者日常生活已有諸多不便，想要親近大海更是難上加難。基市府和中央在和平島打造無障礙戲水空間，並在今天舉辦「Ocean Time！ 有愛海洋漫漫玩」活動，基隆市長謝國樑下水划立槳，不少身障朋友第一次乘坐立漿，玩得很開心。

謝國樑說，感謝海洋委員會、交通部觀光署北觀處與各方資源，支持市府籌辦有愛海洋漫漫玩活動，推動無障礙友善海域是基隆永續海洋的新亮點，市府致力創造無障礙且尊重多元的社會，不論是孩童、長者或身心障礙者，希望所有市民朋友都能平等地擁抱海洋，享受基隆海洋的獨特魅力。

海委會執行「身心障礙平權共融及海洋無障礙教育計畫」，今年以平權為主軸，補助基隆市、雲林縣、台東縣和高雄市辦理無障礙親海活動，並鼓勵社會大眾重視身心障礙者與長者的需要，共同營造永續且友善的海洋環境。

社會處長楊玉欣是身障者，她說來基隆工作，每每看到蔚藍的大海，都希望有機會能夠近海、戲水。市府與海洋委員會、北觀處合作，在和平島地質公園打造無障礙戲水空間後未來身心障礙者就能夠在這裡親近海洋。

楊玉欣表示，打造親近海洋無障礙空間，解放的不僅是有形的空間及設施，更重要的是解放身心障礙者生理的與心理的障礙，擁抱海洋那一刻將感受到的無限的自由，希望未來各地能有更多的無障礙親水環境。

基市府下午在和平島辦辦有愛海洋漫漫玩嘉年華開幕活動，除了提供身心障礙者親海體驗環境，落實身心障礙者權利公約（CRPD）無障礙、自主與平權精神，現場攤位也設計也融合CRPD精神。

小獸書屋設置不同高度的書架，讓民眾體驗輪椅者在閱讀時面臨的挑戰。八斗邀友善餐廳民眾提供多種香料鹽，讓民眾藉由嗅覺體驗，理解視覺障礙者如何利用其他感官享受美食。基隆精釀啤酒也推出啤酒DIY體驗，鼓勵身障家庭共融手作。

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