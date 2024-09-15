中秋花蓮觀光稍有起色 住房率接近暑期、這間飯店高達9成

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中央社／ 花蓮縣15日電
中秋節雖沒有連假，仍有不少遊客選擇到訪花蓮。圖／花蓮縣府提供
中秋節雖沒有連假，仍有不少遊客選擇到訪花蓮。圖／花蓮縣府提供

中秋節雖沒有連假，仍有不少遊客選擇到訪花蓮，旅宿業統計，14、15日兩天平均住房率2成多，部分飯店推出優惠方案，加上國旅補助方案誘因，週末飆升至5成、甚至9成住房。

今年中秋節沒有連假，得多請1天才能湊成4天連假，公路局仍配合假期，13日起暫停蘇花路廊施工管制，根據公路局統計14、15日2天蘇花路廊平均都有超過3000輛次南下車流。

住宿部分，花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡指出，往年中秋連假花蓮住房率至少有7成，今年因地震，旅行信心不足加上沒有連假，13、14日平均住房率約有2成多，已經接近今年暑假狀況。

張琄菡說，明天訂房率不到1成、中秋節當天有1成6，這幾天住房狀況高於震後平均，滿意外的。

旅宿業者趁中秋假期推出優惠加碼方案，收到顯著效果。理想大地渡假飯店總經理特助陳泰明說，推出13、14日連住2天優惠，加上國旅自由行補助雙重助力，這2天住房率高達9成。

福容大飯店花蓮店駐店副總經理陳春美說，推出憑交通憑證（台鐵車票、機票或加油發票）入住就折抵新台幣880元，相當於免費搭乘花蓮、台北往返火車，加上國旅自由行補助，讓這次中秋假期創下5成住房率成績；17日會加開鬼頭刀料理自助晚餐、也有快閃調酒吧等活動，希望吸引遊客。

交通部觀光署日前宣布，花蓮旅遊補助將會加碼，自由行最高可補助2500元、團體旅遊放寬可申請團數，最快10月上路。張琄菡說，目前詢問電話很多，盼中央能盡快公布實行方式，讓遊客提早規劃。

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中秋節 國旅補助 花蓮

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