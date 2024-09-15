快訊

一代武打巨星殞落！《蘇乞兒》徐少強食道癌病逝 享壽73歲

熱帶低氣壓生成！估明增強為颱風「葡萄桑」 最新路徑曝光

雲林槓中央恐暫緩核發「綠能電廠執照」 經濟部長郭智輝回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭鐵路高架負擔重恐拖垮財政 縣府盼政院協商、陳金德幫忙

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭市東港路平交道每逢尖峰時段必定成為交通瓶頸，地方期盼鐵路高架化，但自籌款負擔卻吃不消。記者陳敬丰／攝影
宜蘭市東港路平交道每逢尖峰時段必定成為交通瓶頸，地方期盼鐵路高架化，但自籌款負擔卻吃不消。記者陳敬丰／攝影

宜蘭爭取鐵路高架化建設總經費501億元，交通部鐵道局依比例分配，要求宜蘭必須配合105.7億元，此舉造成縣府沉重負擔，本報今天報導探討鐵路高架補助無章法，拖垮地方財政議題。縣府表示，盼透過行政院專案協商解決問題；政務委員陳金德表示，一定會全力幫忙爭取。

宜蘭縣政府年度財政預算300多億元，扣除必要人事及收支對列等支出，能夠自由運用的預算每年才20幾億元。鐵道局通知縣府分成12年編列鐵路高架化建設的配合款，明年度就要配合2.5億元用地費，2028年起要負擔14億餘元，之後接連6年都是10幾億元，勢必嚴重排擠預算，很多建設幾乎難以推動。

縣政府副縣長林茂盛表示，預計將與縣議員共同前往立法院拜會院長表達地方心聲，同時縣府也已經公文給鐵道局，盼爭取行政院啟動專案協商，請中央幫忙負擔這筆費用，或是降低宜蘭縣必須負擔的額度。

縣府交通處長黃志良表示，縣府早在2008年的前縣長呂國華時代就向交通部提送鐵路高架的可行性評估，當時交通部要求等到中央訂出「鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點」後再送案，等到2012年要點出爐，就開始規定縣市政府必須要有配合款。

黃志良說，2008年時如果交通部同意進行可行性評估，或許不會遇到「鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點」的配合款問題；不過沒關係，2019年通過宜蘭鐵路高架可行性評估研究報告，其中宜蘭縣府分攤配合54億元，但如今卻又因物價工資漲，今年鐵道局重新估算後，宜蘭要負擔105.7億元，足足增加一倍，未來物價波動，只可能再增加不會減少，這對財政困難的宜蘭縣公平合理嗎？

宜蘭前代理縣長陳金德目前擔任行政院政務委員，他說，一定全力幫忙，對此問題他已經邀請跨部會協商，初步有降低負擔的優惠想法，未來一定會協商出可以幫助縣府減輕負擔的方式。

宜蘭鐵路高架化建設預計從明年起徵收用地，縣政府在12年內至少必須逐年編列高達105.7億元配合款，龐大的負擔恐拖垮財政。圖／本報資料照
宜蘭鐵路高架化建設預計從明年起徵收用地，縣政府在12年內至少必須逐年編列高達105.7億元配合款，龐大的負擔恐拖垮財政。圖／本報資料照

交通部 宜蘭 鐵路高架化 鐵道

延伸閱讀

國5北上提早塞 宜蘭-頭城車速20公里以下

影／宜蘭蘇澳民歌饗宴吸引滿場聽眾 與歌手同歡唱如癡如醉

陳金德提澎湖汙水建設專案 減低海域汙水污染

視察澎湖 陳金德：研議汙水建設 打造乾淨水循環

相關新聞

中秋花蓮觀光稍有起色 住房率接近暑期、這間飯店高達9成

中秋節雖沒有連假，仍有不少遊客選擇到訪花蓮，旅宿業統計，14、15日兩天平均住房率2成多，部分飯店推出優惠方案，加上國旅...

宜蘭鐵路高架負擔重恐拖垮財政 縣府盼政院協商、陳金德幫忙

宜蘭爭取鐵路高架化建設總經費501億元，交通部鐵道局依比例分配，要求宜蘭必須配合105.7億元，此舉造成縣府沉重負擔，本...

加速振興花蓮觀光 縣府推大型活動、搭台灣好行抽好禮

為振興花蓮觀光，縣府除了在10月中發放3000元經濟振興券，還推出許多大型活動，包括9月公益演唱會、10月花蓮太平洋溫泉...

宜蘭嚴選米人氣票選成績揭曉 月底最終賽決勝負冠軍獎金30萬

2024宜蘭嚴選優質米進入決賽的第一階段人氣票選成績揭曉，在18位進入決賽的農民競爭者中，由編號9號農友獲得民眾青睞，奪...

鐵路高架化成地方「錢坑」 地方喊話：財劃法快修過

本報今天報導鐵路高架化自籌款造成地方財政沉重負擔，成地方錢坑，許多縣市都盼財政收支劃分法修法案能盡早通過，或多或少都能夠...

大愛屋動土 花蓮縣長：蘇花坍如澆冷水

0403地震重創花蓮，慈濟基金會援建「大愛屋」昨動土，將興建5層樓共144間房的集合式住宅，預計明年底完工，但震後蘇花公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。