宜蘭鐵路高架負擔重恐拖垮財政 縣府盼政院協商、陳金德幫忙
宜蘭爭取鐵路高架化建設總經費501億元，交通部鐵道局依比例分配，要求宜蘭必須配合105.7億元，此舉造成縣府沉重負擔，本報今天報導探討鐵路高架補助無章法，拖垮地方財政議題。縣府表示，盼透過行政院專案協商解決問題；政務委員陳金德表示，一定會全力幫忙爭取。
宜蘭縣政府年度財政預算300多億元，扣除必要人事及收支對列等支出，能夠自由運用的預算每年才20幾億元。鐵道局通知縣府分成12年編列鐵路高架化建設的配合款，明年度就要配合2.5億元用地費，2028年起要負擔14億餘元，之後接連6年都是10幾億元，勢必嚴重排擠預算，很多建設幾乎難以推動。
縣政府副縣長林茂盛表示，預計將與縣議員共同前往立法院拜會院長表達地方心聲，同時縣府也已經公文給鐵道局，盼爭取行政院啟動專案協商，請中央幫忙負擔這筆費用，或是降低宜蘭縣必須負擔的額度。
縣府交通處長黃志良表示，縣府早在2008年的前縣長呂國華時代就向交通部提送鐵路高架的可行性評估，當時交通部要求等到中央訂出「鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點」後再送案，等到2012年要點出爐，就開始規定縣市政府必須要有配合款。
黃志良說，2008年時如果交通部同意進行可行性評估，或許不會遇到「鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點」的配合款問題；不過沒關係，2019年通過宜蘭鐵路高架可行性評估研究報告，其中宜蘭縣府分攤配合54億元，但如今卻又因物價工資漲，今年鐵道局重新估算後，宜蘭要負擔105.7億元，足足增加一倍，未來物價波動，只可能再增加不會減少，這對財政困難的宜蘭縣公平合理嗎？
宜蘭前代理縣長陳金德目前擔任行政院政務委員，他說，一定全力幫忙，對此問題他已經邀請跨部會協商，初步有降低負擔的優惠想法，未來一定會協商出可以幫助縣府減輕負擔的方式。
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