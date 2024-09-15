加速振興花蓮觀光 縣府推大型活動、搭台灣好行抽好禮

為振興花蓮觀光，縣府除了在10月中發放3000元經濟振興券，還推出許多大型活動，包括9月公益演唱會、10月花蓮太平洋溫泉季、11月盛岡山車遊行，還有萬眾矚目的11月2、3日五月天公益演唱會等。縣府觀光處鼓勵遊客搭大眾交通工具，搭乘台灣好行304洄瀾東海岸線、310太魯閣線，即可抽多項好禮。

縣府指出，秋天花蓮觀光活動滿檔，即將迎來的大型活動有9月27日「花蓮GOLD美好公益演唱會」，邀請金曲歌王蕭煌奇、鐵肺天后戴愛玲、新科金曲歌后孫盛希、創作歌手高爾宣等6組藝人演出。10月19日至11月17日「花蓮太平洋溫泉季」，英雄泉、美人湯好湯迎客。最特別的是睽違5年，將在11月9日再次登場的「盛岡山車遊行」，讓大家感受濃濃東洋風的日式山車遊行。

除此之外，還有花蓮金針山花季到10月13日、9月28日花蓮星光音樂會「森之音」、10月19、20日有「太平洋FALI FALI島嶼南風音樂節」，台灣天團五月天率其他歌手，在11月2、3日分別在玉里、花蓮市辦公益演唱會。下半年還包含吳若石神父反射健康法國際雙年會、太平洋國際龍舟節、全國田徑錦標賽等精彩活動。

觀光處表示，為加速振興花蓮觀光，即日起至12月31日止，台灣好行310太魯閣線、304洄瀾東海岸線、303縱谷花蓮線及309玉長豐濱線，只要持電子票證（含行動支付）即可免費搭乘。其中304及310線推出第二波抽獎活動，即日起至10月20日晚上11時止，搭乘2條路線，並在車內合照，於活動指定臉書貼文中上傳1張合照於留言處、按讚、留言心得，並標記3位好友，就可參加抽獎，獎項有吸塵器、冷藏廚餘機、露營手拉推車等。