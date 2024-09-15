宜蘭嚴選米人氣票選成績揭曉 月底最終賽決勝負冠軍獎金30萬

2024宜蘭嚴選優質米進入決賽的第一階段人氣票選成績揭曉，在18位進入決賽的農民競爭者中，由編號9號農友獲得民眾青睞，奪下這一屆最佳人氣獎；此外，還有專家評審占總成績10%，接下來第二階段官能品評訂本月27 日在縣府大廳登場，最後將選出冠軍、特選等優勝者。

宜蘭是全國唯一每年八有一期作的縣市，稻米品質佳，縣府為推廣宜蘭嚴選米品牌，曾至新北市拍賣嚴選冠軍米，創下每公斤3萬6000元史上最高出價紀錄；前幾年有兩位農友代表參加日本「米‧食味分析鑑定競賽」榮獲特別優秀賞佳績，今年也前往日本東京食品展行銷推廣，大受日本米採購通路商好評，大讚宜蘭米好吃，近年成功行銷國外，印證宜蘭米的高品質。

宜蘭縣政府自107年起舉辦宜蘭嚴選優質米競賽，今年已邁入第7年，參賽者種植田區需符合產銷履歷驗證或有機驗證（含轉型期）的參賽資格，經過田間檢查及農藥殘留檢驗等層層把關， 18位稻農進入決賽。

決賽者必須還經過兩階段的考驗，第一階段是人氣票選及專家評審於昨天下午進行，會場參加試吃人潮不斷氣氛熱鬧，大讚入圍農友的白米飯好吃，很難抉擇。縣府農業處今公布統計票選成績，編號9號農友拿下最佳人氣獎。