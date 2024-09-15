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宜蘭嚴選米人氣票選成績揭曉 月底最終賽決勝負冠軍獎金30萬

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣長林姿妙與農會總幹事陳誌銘大讚「宜蘭米」好吃。圖／縣府提供
宜蘭縣長林姿妙與農會總幹事陳誌銘大讚「宜蘭米」好吃。圖／縣府提供

2024宜蘭嚴選優質米進入決賽的第一階段人氣票選成績揭曉，在18位進入決賽的農民競爭者中，由編號9號農友獲得民眾青睞，奪下這一屆最佳人氣獎；此外，還有專家評審占總成績10%，接下來第二階段官能品評訂本月27 日在縣府大廳登場，最後將選出冠軍、特選等優勝者。

宜蘭是全國唯一每年八有一期作的縣市，稻米品質佳，縣府為推廣宜蘭嚴選米品牌，曾至新北市拍賣嚴選冠軍米，創下每公斤3萬6000元史上最高出價紀錄；前幾年有兩位農友代表參加日本「米‧食味分析鑑定競賽」榮獲特別優秀賞佳績，今年也前往日本東京食品展行銷推廣，大受日本米採購通路商好評，大讚宜蘭米好吃，近年成功行銷國外，印證宜蘭米的高品質。

宜蘭縣政府自107年起舉辦宜蘭嚴選優質米競賽，今年已邁入第7年，參賽者種植田區需符合產銷履歷驗證或有機驗證（含轉型期）的參賽資格，經過田間檢查及農藥殘留檢驗等層層把關， 18位稻農進入決賽。

決賽者必須還經過兩階段的考驗，第一階段是人氣票選及專家評審於昨天下午進行，會場參加試吃人潮不斷氣氛熱鬧，大讚入圍農友的白米飯好吃，很難抉擇。縣府農業處今公布統計票選成績，編號9號農友拿下最佳人氣獎。

這項嚴選米評選總獎金高達56萬元，冠軍獎金30萬元、特選2名獎金10萬元、優選5名獎金1萬元及人氣獎1名獎金1萬元。預計9月27日在縣府大廳舉辦第二階段官能品評，屆時將揭曉冠軍等優勝者，得獎嚴選米品質掛保證，預料將掀起企業認購熱潮。

宜蘭嚴選優質米專家評審，占總成績10%，接下來第二階段官能品評9月27 日登場，最後將選出冠軍、特選等優勝者。圖／縣府提供
宜蘭嚴選優質米專家評審，占總成績10%，接下來第二階段官能品評9月27 日登場，最後將選出冠軍、特選等優勝者。圖／縣府提供
宜蘭嚴選優質米進入決賽的第一階段人氣票選成績揭曉，在18位進入決賽農民競爭者中，由編號9號農友獲得民眾青睞，奪下這一屆最佳人氣獎。圖／縣府提供
宜蘭嚴選優質米進入決賽的第一階段人氣票選成績揭曉，在18位進入決賽農民競爭者中，由編號9號農友獲得民眾青睞，奪下這一屆最佳人氣獎。圖／縣府提供
宜蘭嚴選優質米進入決賽的第一階段人氣票選及專家評審，本月27日進入最後官能品評，選出冠軍獎金30萬元。圖／縣府提供
宜蘭嚴選優質米進入決賽的第一階段人氣票選及專家評審，本月27日進入最後官能品評，選出冠軍獎金30萬元。圖／縣府提供

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