鐵路高架化成地方「錢坑」 地方喊話：財劃法快修過

本報今天報導鐵路高架化自籌款造成地方財政沉重負擔，成地方錢坑，許多縣市都盼財政收支劃分法修法案能盡早通過，或多或少都能夠增加財稅分配補助。

宜蘭縣副縣長林茂盛表示，宜蘭即將面對鐵路高架化所需的105.7億元配合款，宜蘭先天的財政條件比花蓮困難許多。宜蘭年度預算300多億元，扣除人事費用、中央指定項目及收支對列等必要性支出，可供縣府運用自主財源只有20幾億元，縣市的自主財源不足，就很難落實地方自治精神。

縣府財政稅務局長盧天龍表示，財政收支劃分法修改討論了二十幾年，也沒個結果出來，因為各縣市都選擇對自己有利方式去做分配，對於這次修法，宜蘭縣建議中央依土地及人口比例做分配指標，簡單公平，可行性較高。

盧天龍說，財政部對於修法的原則是保障各縣市最低財源，允諾給地方的分配補助只會多不會少，在此原則下，各縣市的財稅分配補助都可望增加，對於財政困難的宜蘭縣而言，也會是一個「解方」。

花蓮縣府財政處長劉台文說，省政府時代，原本中央和地方的垂直分配比例是60%比40%，但精省後中央多拿走15%，變成現在的作法是75%歸中央，25%才給地方，造成「肥中央、瘦地方」，失衡越來越嚴重。

他表示，國民黨提出的修法版本，是先把五千多億元15%拿回來，財政部一直說各縣市擺不平，但其實地方要求的是先拿回15%，其餘再說；國民黨初步也有共識，藍營執政的4個直轄市都願意不要依照原先的配比，願意少拿一點，多分一些給窮的縣市，若朝這樣的方向修法，對於小縣市的地方財政幫助很大。

劉台文說，花蓮每年預算規模含追加減約300億元，預算來源主要有3條，包含統籌分配稅款、中央一般性補助款，另外就是地方自籌，例如地方稅收入等。以明年度為例，統籌分配稅款約71億5000萬元占四分之一，一般性補助款明年編列約97億元，但其中大部分是中央指定要做的項目，地方不能夠自主運用，縣府真正能自主運用的不到30億元。

劉台文說，中央規定地方政府爭取重大建設需要提出配合款，花蓮縣針對配合款部分，主要是向花東永續發展基金，或透過前瞻計畫爭取經費，不至於造成財政困難；但若財劃法修正通過，地方能自主運用的經費增加，就能推動更多政策。