影／宜蘭蘇澳民歌饗宴吸引滿場聽眾 與歌手同歡唱如癡如醉

宜蘭蘇澳鎮觀光系列活動昨（14日）晚在民歌音樂饗宴中，畫下完滿句點，為期3個月的「黃金月月抽」也由鎮長李明哲抽出最大獎1兩黃金，幸運兒是家住宜蘭廖先生，由於最近黃金飆漲，1兩黃金價值逾10萬元，讓人羨慕。

受到地震影響，鄰近花蓮的宜蘭蘇澳鎮觀光旅宿餐飲的買氣也受到衝擊，蘇澳鎮公所藉由舉辦觀光系列活動幫助業者拉抬生意，活動從7月13日的「狂歡潑水節」揭開序幕，接著有冷泉音樂會、8月初的海洋嘉年華，昨晚的民歌饗宴在蜡藝蜡筆城堡登場。

民歌饗宴請到民歌手施孝榮、南方二重唱、王海玲、羅吉鎮、李明德、古勝中、周美蒂、伍浩哲等人輪番上台，除了膾炙人口好聽歌曲，特別的是蘇澳鎮近年來舉辦的民歌演唱會已打出知名度，連台北及花蓮縣等鄰近縣市歌迷都會跑來聽。

有位花蓮來的歌迷上台與羅吉鎮合唱「神話」，這位女歌迷說「她去年也特地來參與活動，這次是第二次上台與羅吉鎮合唱」，會場民眾給予熱烈掌聲。

天氣涼爽，陣陣微風 在場一、兩千位民眾免費聆聽耳熟能詳的民歌，如癡如醉，更有很多人跟著歌手一起唱，互動氣氛極佳，附近還有市集供應美食，滿場飄香。活動最後在李明哲鎮長與大家合唱「恰似你的溫柔」歌聲中，劃下完美句點。