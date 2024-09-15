大愛屋動土 花蓮縣長：蘇花坍如澆冷水

0403地震重創花蓮，慈濟基金會援建「大愛屋」昨動土，將興建5層樓共144間房的集合式住宅，預計明年底完工，但震後蘇花公路不穩，昨又因土石流封路，縣長徐榛蔚淚訴有如「澆冷水」，帶領32萬鄉親活下去，是極大考驗。縣府表示，努力振興觀光，下月12日至18日發給縣民每人3000元振興券，可用到明年2月28日。

震後花蓮紅、黃單達2千戶，縣府與慈濟合作擬定安居計畫，在市區信義國小旁找到千餘坪縣有土地，由慈濟設計、興建大愛屋，提供受災戶在等待家園重建期間暫時安置，昨由慈濟基金會副總執行長林碧玉、執行長顏博文、徐榛蔚、花蓮市長魏嘉彥等人動土，預計明年12月中旬完工，受災戶入住原則以2年為限，但視原住屋復建狀況而定。

建築師楊中一說，「大愛屋」1樓兩側是汽機車停車場，2到5樓是住房，共112間雙人套房、32間可容納4人的兩房型，其中包含18間無障礙房，每房都有對外採光和陽台。慈濟重視結構安全，耐震強度比一般建築多25%，也規畫住戶聊天交誼的休閒空間，讓飽受地震驚嚇的災民休養生息。

證嚴法師透過手寫信獻祝福，信中表示花蓮是慈濟發祥地，慈濟用善與愛投入援建工程，她雖無法親臨動土現場，但想到不久的將來，鄉親可以在堅固又優質的新家安心安住，便感到無限歡喜，寄予深切祝福和期待。

徐榛蔚致詞時數度落淚，哽咽感謝慈濟及各界協助。她說，蘇花崇德段昨天又坍方中斷，如同一桶冷水澆向縣府，在大眾對蘇花鐵公路信心愈來愈薄弱下，縣府祭出再多觀光優惠，人潮可能還是進不來，如何帶領32萬鄉親活下去，是極大考驗。