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清法戰爭140周年 白米甕砲台當年烽火硝煙今山海音樂會

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
今年清法戰爭140周年，市府舉行一系列活動，今天在見證烽火硝煙的白米甕砲台，舉辦了一場特別的山海音樂會。圖／基隆市政府提供
今年清法戰爭140周年，市府舉行一系列活動，今天在見證烽火硝煙的白米甕砲台，舉辦了一場特別的山海音樂會。圖／基隆市政府提供

今年清法戰爭140周年，市府舉行一系列活動，今天在見證烽火硝煙的白米甕砲台，舉辦了一場特別的山海音樂會，雖然下雨，但民不不減熱情，以音樂會形式重新演繹，帶領民眾沿著歷史的足跡，聆聽美麗的音樂，重溫當年砲台的歷史與文化。

文化觀光局長江亭玫說，白米甕砲台曾經扮演著守護台灣頭基隆家園的重要角色，藉由音樂會喚起人們對白米甕砲台歷史場景的記憶，也希望更多人重新認識這裡。

「遇見白米甕‧山與海的音樂廳」因颱風外圍環流攪局，民眾仍參與熱烈，市長謝國樑偕同在地議員、里長等與民眾享受以美麗山海景觀做為背景的音樂饗宴。

謝國樑表示，白米甕砲台音樂會，是清法戰爭140周年系列活動之一，基隆這片土地見證了清法戰爭的烽火硝煙，市府用音樂會形式重新演繹歷史文化；以登山健行方式，帶領大家沿著歷史的足跡，重溫當年守護這片土地歷史文化。

現場有live演出，如美聲天后周蕙、台語金曲歌王荒山亮、原民金曲歌手拉卡巫茂，及知名爵士歌手Suzanne Jen、西班牙拉丁吉他巨擘Roberto Zayas、日本流行歌謠歌手久保敦等，民眾聽得如癡如醉。

雨勢後來稍停，民眾在草地上享受著市集的美食，欣賞音樂演出，有的人則坐在古蹟砲台裡喝咖啡，細細看著砲台座的點點痕跡。

今年清法戰爭140周年，市府舉行一系列活動，今天在見證烽火硝煙的白米甕砲台，舉辦了一場特別的山海音樂會。圖／基隆市政府提供
今年清法戰爭140周年，市府舉行一系列活動，今天在見證烽火硝煙的白米甕砲台，舉辦了一場特別的山海音樂會。圖／基隆市政府提供
今年清法戰爭140周年，市府舉行一系列活動，今天在見證烽火硝煙的白米甕砲台，舉辦了一場特別的山海音樂會。圖／基隆市政府提供
今年清法戰爭140周年，市府舉行一系列活動，今天在見證烽火硝煙的白米甕砲台，舉辦了一場特別的山海音樂會。圖／基隆市政府提供
今年清法戰爭140周年，市府舉行一系列活動，今天在見證烽火硝煙的白米甕砲台，舉辦了一場特別的山海音樂會。圖／基隆市政府提供
今年清法戰爭140周年，市府舉行一系列活動，今天在見證烽火硝煙的白米甕砲台，舉辦了一場特別的山海音樂會。圖／基隆市政府提供

戰爭 謝國樑 音樂會

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