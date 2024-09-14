基隆文旦產量大減農友苦撐 開花期下雨及荔枝椿象肆虐

中秋節快到了，柚子是應景水果，但基隆種植文旦的農友卻笑不出來，因為今年開花期北部下雨不斷，再加上荔枝椿象肆虐致落果嚴重，導致今年主要生產文旦的瑪陵地區柚子災情慘，產量不到五分之一，雖然外觀賣相不好，但甜度仍維持在11度，農友苦撐。

各地文旦在秋節前多已收成，但在基隆有種植文旦的農友卻笑不出來，農友說，基隆今年產量都很慘，不到五分之一，主因是因為5月開花期時，基隆一直下雨影響，後來又受荔枝椿象肆虐，只要一被叮了，就很容易落果，產量可說是7年來最慘的一次。

實際來農場的柚子園，原本應該是到處可見樹上結果累累的柚子，但很多掉在地上，一棵20多年老欉，原本應該有100多顆的產量，上月僅20顆柚子不到。有農友表示，明年可能打算放棄裁種。

基隆的文旦產量大減，但農友還是挑選賣相好的，維持往年1斤50元價格，賣給民眾，因為甜度都還不錯，很多好顧客購買農場的柚子。