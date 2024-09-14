證嚴法師獻祝福...慈濟援建大愛屋動土 震災戶期待搬新家

0403地震發生後5個多月，慈濟基金會援助並設計興建的「大愛屋」今天動土，基地位於花蓮市信義國小旁，將興建5層樓集合式住宅，共144間住房，設計景觀中庭、運動交誼空間，也加強耐震度，預計明年底完工，讓受災戶安居。證嚴法師未到現場，透過書信獻上祝福，表示想到不久的將來，鄉親可以在堅固又優質的新家安心安住，便感到無限歡喜。

「每天都在期待搬入新居」，原本住在山海觀的騰小姐，地震後家園被震成紅單危樓，她在外居住，生活非常不方便，對大愛屋充滿期待；受災戶劉媽媽也說，地震後心情很不安心，期待大愛屋早日完成，可以早一點搬進新家。

花蓮4月發生大地震後，震損的紅黃單戶高達2000戶，縣府與慈濟基金會合作擬定震後安居計畫，在市區信義國小旁找到一處千餘坪縣有土地，經調查受災戶入住意願後，由慈濟設計、興建大愛屋，今天由慈濟基金會副總執行長林碧玉、執行長顏博文、縣長徐榛蔚、花蓮市長魏嘉彥等人執鏟動土，預計明年12月中旬完工。

建築師楊中一說明，「大愛屋」為5層樓建物，1樓兩側是汽機車停車場，2到5樓是住房，共112間雙人套房、32間可容納4人的兩房，其中包含18間無障礙房，每房都有對外採光和陽台。慈濟特別重視結構安全，耐震強度比一般建築多25%，也規畫住戶聊天交誼的休閒空間，讓飽受地震驚嚇的災民得以休養生息。

證嚴法師信中表示，慈濟本著綠色建築的理念，為新建身心安居方案用心縝密規畫，打造舒適、安全、永續、便利的生活空間。花蓮是慈濟的發祥地，慈濟用善與愛投入援建工程，她雖然無法親臨現場，但想到不久的將來，鄉親可以在堅固又優質的新家安心安住，便感到無限歡喜，寄予深切祝福和期待。

縣長徐榛蔚致詞時數度激動落淚，感謝慈濟及社會各界協助。她說，昨晚花蓮下了一點雨，蘇花公路崇德段凌晨又坍方中斷，如同一桶冷水澆向縣政府，在大眾對於蘇花鐵公路信心愈來愈薄弱下，縣府祭出再多觀光優惠，人潮可能還是進不來，如何帶領32萬鄉親活下去，是極大考驗，勉勵縣府團隊，再難的路只要是對的，要繼續往前行。

花蓮縣政府表示，社會處已於6月21日公告大愛屋優先入住名單，排序方式為低收入戶、中低收入戶、領有身心障礙生活補助者、獨居老人（獨老或雙老）、單親家庭、持有身心障礙手冊者、房屋所有權人。