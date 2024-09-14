乘車福利 台東縣每月1500點便利身心障礙及長者搭乘

台東縣政府為提供長者及身心障礙者交通便利，能有更多的社會參與、走向社區休閒活動、便利就醫、訪友等外出，縣府與台鐵、客運及計程車業者合作，只要持有「台東卡」的長者及身心障礙者，每人每月補助1500點社會福利點數，作為搭乘特約交通運輸工具使用，乘車福利補助全台最高。

縣長饒慶鈴表示，台東幅員廣闊、地形狹長，長者及身心障礙者出行較為不易，為提供身心障礙者及老人更方便、更多元的交通優惠措施及交通服務選擇，結合現有交通資源，有效媒合乘車需求，未來預計委請負責執行縣府TTGO預約接送服務的機構組成愛心接送車隊，提供更多元且適切的大眾運輸服務。

社會處表示，「台東卡」包含年滿65歲以上縣民使用的敬老卡、持有身心障礙手冊或證明縣民使用的博愛卡，為方便縣民方便申請，可持有相關證明文件，至戶籍所在地鄉鎮市公所申請，也可填寫委託書，委託他人辦理。

社會處進一步說明表示，目前與台東卡合作及特約交通運輸單位包括台鐵、東台灣汽車客運、興東汽車客運、普悠瑪汽車客運、台灣大車隊等。其中台鐵可跨縣市配合使用，即使縣民前往外縣市，同樣可享用區間火車使用優惠方案，未來仍將持續擴充合作單位、提升乘車品質，共創友善搭乘環境。