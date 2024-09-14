花蓮將發縣民每人3千振興券 發放時間領取資格出爐

花蓮震後觀光低迷，連帶衝擊經濟民生，縣府編列10億元預算發放經濟振興券，已敲定下月12日至18日發放，符合資格的縣民每人可領取總值3000元的振興券，使用時間到明年2月28日為止。

縣府表示，為方便民眾領取，設定發放時間共7天，10月12、13日在各鄉鎮市的村里發放所發放，14日到18日則在鄉鎮市公所或公告的指定定點領取。振興券為有價證券，可視同現金在縣內使用。

發放對象以今年地震發生時的4月3日為基準日，基準日已設籍於花蓮縣的縣民、基準日已取得居留證、定居證且居留、定居地址在本縣的外籍，含中國大陸、香港、澳門籍配偶、基準日已出生未及列冊設籍的新生兒且已於60天內設籍花蓮縣者。

縣府提醒，民眾領取時，務必攜帶身分證、居留證或定居證正本及印章，可親領也可委託他人代領；若是未成年人，應由父或母或其監護人攜帶身分證（或居留證或定居證）正本、印章及未成年人之身分證，或含記事之戶口名簿代為領取。

縣府表示，0403地震後不斷有餘震，接著7月颱風來襲，造成花蓮聯外道路一遇豪大雨就容易中斷，影響遊客到花蓮旅遊意願。縣府在財政不寬的情況下，仍編列10億元發放振興券，盼促進更多消費，不僅縣民可拿振興券消費，商家收取後也可再運用，希望振興券能重複多次流入市場，不斷循環，擴大經濟效益。