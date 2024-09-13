快訊

京華城案延燒！前都發局長黃景茂證人轉被告 送北檢複訊

減產及輸陸解禁 花蓮文旦柚中秋節前售罄

中央社／ 花蓮縣13日電

花蓮是文旦柚重要產地，今年因氣候影響產量減少，加上中國恢復輸入、首度進軍邦交國馬紹爾群島等銷量提升，花蓮文旦柚中秋節前已銷售一空。

文旦柚是中秋節重要節慶水果，每年於白露節氣前後採收，若白露跟中秋節間隔愈短，銷售壓力就大，今年白露與中秋節相隔時間為4年最短，銷售壓力倍增。

花蓮縣府指出，今年提早在產季前投放廣告、製作文旦柚型錄增加曝光度，7月公告文旦柚每公斤補助外銷新台幣1元，加上前幾年推動文旦柚包裝廠認證計畫，成功讓花蓮文旦柚重返中國市場，中秋節前一週多數文旦柚已經售罄。

瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇說，瑞穗文旦柚因出口中國數量佔多數，前年因中國禁止輸入文旦柚銷售受衝擊，連2年都有產量過剩的情況。

黃盛皇說，在地方跟中央的政策幫助，今年文旦柚大盤包園收購價每台斤至少提升2元，每箱10台斤裝的禮盒價格增加50元以上，銷售量增加且價格更穩定。

黃盛皇指出，瑞穗鄉文旦柚年產量逾2萬公噸，佔全國1/4，今年3月文旦柚開花結果期碰到乾旱，產量減少3成，加上外銷量增加，除了中國，也賣到加拿大、日本等地，今年還首次出口1000箱到馬紹爾群島，銷售狀況相當理想。

黃盛皇說，明年中秋節和白露間隔約1個月，銷售壓力將大幅減少，會持續維持文旦柚高品質，讓民眾明年也能品嚐到代表秋天的美味。

中秋節 文旦 白露

延伸閱讀

沙灘有愛垃圾不在 核二廠與萬里公所秋節前淨灘

影／視導桃機豬瘟檢疫 陳時中：大家努力守護台灣健康

越南也慶祝中秋節！看看他們和台灣過節方式有什麼不同

飛官謝沛勳評估適飛！ 最快中秋節後就會歸隊重返天空

相關新聞

觀光署擬加碼花蓮振興補助 自由行最高2500元業者振奮

花蓮地震後觀光持續不振，觀光署長周永暉今天透露，10月1日加碼自由行及團客補助，包含大型活動前、後3天加碼1500元自由...

花蓮豐濱貓公部落儀式 登錄國家級重要民俗

文化部公告，花蓮縣Ilisin no Fakong儀式經文化部原住民族重要民俗審議會審議通過，登錄為重要民俗。截至目前為...

基隆市民體育活動中心修繕完成啟用 網球專業訓練基地

基隆市民體育活動中心過去因屋頂結構老舊，有嚴重漏水及場地積水狀況，市府辦理整修、結構補強等修繕，將成為重要的網球訓練基地...

基隆河兩岸河濱步道串接 碇內人行吊橋整修好今重開放

基隆市暖暖區碇內吊橋連接基隆河兩岸河濱步道，是暖暖地區重要地標也是居民遊憩散步的主要路徑，前因垂直吊索斷裂及橋梁底部鏽蝕...

宜蘭縣冬山鄉公有零售市場改建進度45% 明年5月完工

宜蘭冬山鄉公有零售市場使用超過40年，建物耐震能力不足，鄉公所爭取改建，總工程費1億元，獲中央補助8260萬元，餘下公所...

「國泰雲門隨行吧」10月加碼花蓮社區巡演 國泰金以藝術力量支持在地

2024年4月花蓮強震造成重大災害，國泰金控第一時間率先捐款3,000萬元助災區重建，旗下子公司國泰人壽、國泰產險即時啟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。