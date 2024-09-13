減產及輸陸解禁 花蓮文旦柚中秋節前售罄

花蓮是文旦柚重要產地，今年因氣候影響產量減少，加上中國恢復輸入、首度進軍邦交國馬紹爾群島等銷量提升，花蓮文旦柚中秋節前已銷售一空。

文旦柚是中秋節重要節慶水果，每年於白露節氣前後採收，若白露跟中秋節間隔愈短，銷售壓力就大，今年白露與中秋節相隔時間為4年最短，銷售壓力倍增。

花蓮縣府指出，今年提早在產季前投放廣告、製作文旦柚型錄增加曝光度，7月公告文旦柚每公斤補助外銷新台幣1元，加上前幾年推動文旦柚包裝廠認證計畫，成功讓花蓮文旦柚重返中國市場，中秋節前一週多數文旦柚已經售罄。

瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇說，瑞穗文旦柚因出口中國數量佔多數，前年因中國禁止輸入文旦柚銷售受衝擊，連2年都有產量過剩的情況。

黃盛皇說，在地方跟中央的政策幫助，今年文旦柚大盤包園收購價每台斤至少提升2元，每箱10台斤裝的禮盒價格增加50元以上，銷售量增加且價格更穩定。

黃盛皇指出，瑞穗鄉文旦柚年產量逾2萬公噸，佔全國1/4，今年3月文旦柚開花結果期碰到乾旱，產量減少3成，加上外銷量增加，除了中國，也賣到加拿大、日本等地，今年還首次出口1000箱到馬紹爾群島，銷售狀況相當理想。

黃盛皇說，明年中秋節和白露間隔約1個月，銷售壓力將大幅減少，會持續維持文旦柚高品質，讓民眾明年也能品嚐到代表秋天的美味。