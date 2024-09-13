觀光署擬加碼花蓮振興補助 自由行最高2500元業者振奮

花蓮地震後觀光持續不振，觀光署長周永暉今天透露，10月1日加碼自由行及團客補助，包含大型活動前、後3天加碼1500元自由行住宿補助，連同原本1000元，每人最高可抵2500元。花蓮旅宿業者振奮，期待藉由提高補助強化民眾到花蓮旅遊的信心，讓低迷已久的住房率見起色。

為提振花蓮震後觀光，這個月起到11月底，每人每月可使用1次自由行住宿補助，每次1000元；旅行業組團前往花蓮，第1團補助2萬元、第2團2.5萬元、第3團3萬元。周永暉昨指出，目前預算執行率約3分之1，10月1日起將在現有預算下提供3.0補助，並展延至第4季。

周永暉說明，團遊規畫由目前每家3團擴大至每家10團；自由行部分，台灣很多旅遊是1日遊或2天1夜，希望旅客到花蓮多留一晚，規畫配合大型活動前、後3天加碼1500元補助。

據了解，五月天將於11月2、3日到花蓮開唱，觀光署規畫加碼方案，大型活動前後三天，同一個身分證字號，第一晚可獲原本1000元補助，第二晚可再折抵1500元，至少要待兩晚。

花蓮縣旅館同業公會理事長張琄菡說，花蓮旅宿9月平均住房率僅2成，單日補助效益有限，日前交通部長陳世凱前來與業者座談時，就向部長建議，可研議待愈多天補助愈多來加強誘因，很高興獲得中央正面回應，非常期待藉這次機會，讓旅客在花蓮停留久一點，提升旅遊信心。

「希望能提高住房率1到2成」，福容大飯店花蓮店在地震後推出多項優惠方案，吸引旅客入住，駐店副總經理陳春美表示，盼透過加碼補助，讓更多人到花蓮多玩幾天。民宿業者葉陳錦說，0403地震至今，花蓮觀光產業跌到谷底，希望加碼達到很好的效果，也盼趕快公布細節，業者就能制定吸引遊客的行銷策略。