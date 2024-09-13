台東縣客家文化園區 即日起辦理公開標租
位於台東縣池上鄉台9線旁的台東縣客家文化園區，台東縣府將採委外經營管理，即日起至10月7日止辦理公開標租，希望藉由委託經營方式，讓園區功能更完備兼具觀光魅力。
台東縣政府民政處客家事務科今天發布新聞稿表示，台東縣客家文化園區，交通便利，風景優美，鄰近池上伯朗大道及日暉國際渡假村，除了作為縣內客家文化傳承的重要據點外，也是縱谷地區熱門觀光景點。
希望藉由委託經營管理的方式，結合客家文化特色、深度旅遊、特色露營及文創聚落體驗等，讓客家文化園區能成為兼具文化、教育、休閒功能的特色空間，使園區功能更完備、同時也更具觀光魅力。
台東縣長饒慶鈴表示，保存客家文化是縣府重要工作之一，對於台東縣客家文化園區營運管理事宜，縣政府一向非常重視，期望藉由引入民間企業經營進駐，活化既有設施，並容許新增設施，以提供完整的服務機能，增進區域整體觀光吸引力及活動豐富性。
民政處表示，台東縣客家文化園區於民國95年落成，占地約6.5公頃，除具有台東縣客家文化傳承的重要功能外，也是花東縱谷熱門觀光景點之一，具客家文化、東部特色及生態環保等3大特色，結合園區周邊的台糖池上牧野渡假村、池上觀光碾米廠、伯朗大道等景點，不但是縱谷地區一顆閃閃發亮的珍珠，也是傳承客家文化的重鎮，即日起至10月7日止辦理公開標租。
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