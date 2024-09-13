提升台東救援能量 劉泉枝吳盧亮贈救護、勤務車

提升台東救災和救護能量，企業界董事長劉泉枝和吳盧亮分別贈送台東縣消防局救護車和電動救災勤務車。

磐固工程股份有限公司董事長劉泉枝今天捐贈救護車，希望能拋磚引玉，台東縣消防局副局長盧東發贈感謝狀。

盧東發表示，劉泉枝以實際行動響應社會公益、造福鄉民，發揮「助人最樂、服務最樂的精神」， 把愛心溫暖傳播到社會上每一個角落，主動表明願意捐贈台東縣消防局一般型救護車1輛供消防隊使用，藉此幫助更多需要救助的民眾，希望此舉能發揮拋磚引玉功效。

台東縣消防局表示，這個月5日台北企業界董事長吳盧亮也捐贈消防局約新台幣110萬元的電動救災勤務車，這輛電動勤務車以因應災害前進指揮所救援指揮站設置與災害應變等工作，本身是一個小型能源供應站，帶有V2L對外供電技術，可以當作移動式指揮所的科技救災電源供應站，將顯著提高消防局在災害現場的機動性和效率。

贈送當時吳盧亮表示，希望這部電動勤務車能夠提升台東縣災害應變能力，讓縣民的生命財產安全更有保障。