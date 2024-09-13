快訊

柯文哲身陷京華城案 陳佩琪「獨特理財方式」成話題

提升台東救援能量 劉泉枝吳盧亮贈救護、勤務車

中央社／ 台東縣13日電

提升台東救災和救護能量，企業界董事長劉泉枝和吳盧亮分別贈送台東縣消防局救護車電動救災勤務車。

磐固工程股份有限公司董事長劉泉枝今天捐贈救護車，希望能拋磚引玉，台東縣消防局副局長盧東發贈感謝狀。

盧東發表示，劉泉枝以實際行動響應社會公益、造福鄉民，發揮「助人最樂、服務最樂的精神」， 把愛心溫暖傳播到社會上每一個角落，主動表明願意捐贈台東縣消防局一般型救護車1輛供消防隊使用，藉此幫助更多需要救助的民眾，希望此舉能發揮拋磚引玉功效。

台東縣消防局表示，這個月5日台北企業界董事長吳盧亮也捐贈消防局約新台幣110萬元的電動救災勤務車，這輛電動勤務車以因應災害前進指揮所救援指揮站設置與災害應變等工作，本身是一個小型能源供應站，帶有V2L對外供電技術，可以當作移動式指揮所的科技救災電源供應站，將顯著提高消防局在災害現場的機動性和效率。

贈送當時吳盧亮表示，希望這部電動勤務車能夠提升台東縣災害應變能力，讓縣民的生命財產安全更有保障。

台東 救護車 電動

延伸閱讀

嘉縣消防員訓練溺斃 國賠開庭家屬悲痛

大園社區機車停車場深夜大火！83輛全毀、1車半毀損失慘重

高雄小港透天樓房火警 救出2人1送醫

彰化工地鐵管遭竊 2嫌開退役救護車露餡

相關新聞

花蓮豐濱貓公部落儀式 登錄國家級重要民俗

文化部公告，花蓮縣Ilisin no Fakong儀式經文化部原住民族重要民俗審議會審議通過，登錄為重要民俗。截至目前為...

基隆市民體育活動中心修繕完成啟用 網球專業訓練基地

基隆市民體育活動中心過去因屋頂結構老舊，有嚴重漏水及場地積水狀況，市府辦理整修、結構補強等修繕，將成為重要的網球訓練基地...

基隆河兩岸河濱步道串接 碇內人行吊橋整修好今重開放

基隆市暖暖區碇內吊橋連接基隆河兩岸河濱步道，是暖暖地區重要地標也是居民遊憩散步的主要路徑，前因垂直吊索斷裂及橋梁底部鏽蝕...

宜蘭縣冬山鄉公有零售市場改建進度45% 明年5月完工

宜蘭冬山鄉公有零售市場使用超過40年，建物耐震能力不足，鄉公所爭取改建，總工程費1億元，獲中央補助8260萬元，餘下公所...

「國泰雲門隨行吧」10月加碼花蓮社區巡演 國泰金以藝術力量支持在地

2024年4月花蓮強震造成重大災害，國泰金控第一時間率先捐款3,000萬元助災區重建，旗下子公司國泰人壽、國泰產險即時啟...

花蓮熱門網美景點「山度空間」宣告將暫別 月底前在地人免費入園

花蓮知名網美景點「山度空間」在臉書發出「暫別公告」，表示將於月底暫時告別；並表示，休園是為了重新規畫整理，月底以前，花蓮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。