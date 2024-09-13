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基隆市民體育活動中心修繕完成啟用 網球專業訓練基地

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市民體育活動中心修繕完成今天啟用，成為一處網球專業訓練基地。圖／基隆市政府提供
基隆市民體育活動中心修繕完成今天啟用，成為一處網球專業訓練基地。圖／基隆市政府提供

基隆市民體育活動中心過去因屋頂結構老舊，有嚴重漏水及場地積水狀況，市府辦理整修、結構補強等修繕，將成為重要的網球訓練基地，提供三面標準壓克力地坪網球場，並設有暖身休息區及重訓室，滿足選手訓練需求，今天重新啟用。

基隆市市民體育活動中心以前嚴重漏水、場地積水，下大雨時地都有水，屋頂甚至還要拉遮水雨棚，令人詬病，且前棟的公車處辦公室耐震係數不足，市府申請教育部體育署補助，並由市府自籌投入經費，進行建物耐震補強、改善網球場鋪面、看台及周邊環境，成為基隆第二座完善的室內網球場。

市長謝國樑、議長童子瑋等都參加啟用儀式，謝國樑說，場地功能性與舒適度都很好，運動場域全齡友善不受限，而基隆天氣屬多雨潮濕，終於能有完善的第二座室內網球場。未來則可培育更多優秀網球選手，且提供熱愛網球運動的民眾有更舒適且優質的室內運動場地，打造基隆成為最友善的運動城市。

教育處表示，此次工程一併辦理結構補強，修繕後的市民體育活動中心將成為重要的網球訓練基地，提供三面標準壓克力地坪網球場，並設有暖身休息區及重訓室，滿足選手訓練需求。

教育處代理處長楊桂杰表示，學校網球運動專項逐日發展，國小多以運動團隊及競技社團方式發展網球，例如東信國小、深美國小及仁愛國小；國中則主要以體育班方式培育選手，例如中正國中體育班，並聘有一名網球專任運動教練，給予選手專業教學。市府每年均補助運動團隊10萬元經費支持，未來市府團隊將持續努力，提供穩定舒商的網球環境。

基隆市民體育活動中心修繕完成今天啟用，成為一處網球專業訓練基地。圖／基隆市政府提供
基隆市民體育活動中心修繕完成今天啟用，成為一處網球專業訓練基地。圖／基隆市政府提供
基隆市民體育活動中心修繕完成今天啟用，成為一處網球專業訓練基地。圖／基隆市政府提供
基隆市民體育活動中心修繕完成今天啟用，成為一處網球專業訓練基地。圖／基隆市政府提供
基隆市民體育活動中心修繕完成今天啟用，成為一處網球專業訓練基地。圖／基隆市政府提供
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