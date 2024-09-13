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基隆河兩岸河濱步道串接 碇內人行吊橋整修好今重開放

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
碇內人行吊橋經市府2年整修後今天重新開放。記者游明煌／攝影
碇內人行吊橋經市府2年整修後今天重新開放。記者游明煌／攝影

基隆市暖暖區碇內吊橋連接基隆河兩岸河濱步道，是暖暖地區重要地標也是居民遊憩散步的主要路徑，前因垂直吊索斷裂及橋梁底部鏽蝕嚴重等問題，經市府歷經2年整修後今天重新開放。

市長謝國樑主持啟用典禮後開放通行，市議員連恩典、林旻勳及陳冠羽及地方人士共襄盛舉。吊橋二端設置告示牌，公告吊橋最大容留人數為40人，限重4800公斤，如逾人數上限時，請用路人稍候，勿強行穿越吊橋。碇內吊橋僅限行人及自行車牽引方式步行通過，嚴禁機車及自行車騎乘行駛。

謝國樑表示，基隆河河濱步道是基隆市民遊憩散步的重要場域，碇內吊橋連接基隆河兩岸扮演重要的串接角色，而碇內吊橋一直備受暖暖地區居民喜愛，尤其夏日高溫炎熱，下班很適合來河邊吹風、看夕陽、欣賞夜景，騎自行車、跑步運動。

吊橋讓基隆河河濱步道可以往東串聯到瑞芳，往西可以到汐止，甚至到臺北市，讓市民休閒活動範圍大幅增加，可以吸引雙北市民來基隆遊憩。

工務處陳耀川處長表示，為讓遊客安心，將在吊橋主塔增設監測儀器，從平時巡勘監測做起，由專業技師定期作安全檢查，為吊橋安全把關，後續由委外專業技師定期巡勘及監測，確實掌握吊橋結構安全並保留完整歷程紀錄，有助於後續追蹤及維護作業，確保吊橋結構安全無虞。

碇內人行吊橋經市府2年整修後今天重新開放。記者游明煌／攝影
碇內人行吊橋經市府2年整修後今天重新開放。記者游明煌／攝影
碇內人行吊橋經市府2年整修後今天重新開放。記者游明煌／攝影
碇內人行吊橋經市府2年整修後今天重新開放。記者游明煌／攝影
碇內人行吊橋經市府2年整修後今天重新開放。記者游明煌／攝影
碇內人行吊橋經市府2年整修後今天重新開放。記者游明煌／攝影
碇內人行吊橋經市府2年整修後今天重新開放。記者游明煌／攝影
碇內人行吊橋經市府2年整修後今天重新開放。記者游明煌／攝影

吊橋 基隆 自行車

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