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宜蘭縣冬山鄉公有零售市場改建進度45% 明年5月完工

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
冬山鄉公所今天舉行冬山公有零售市場工程上梁典禮，鄉長林峻輔（前排左八）表示，市場啟用後既能提供更好的採購環境，也帶動周邊的觀光發展。圖／冬山鄉公所提供
冬山鄉公所今天舉行冬山公有零售市場工程上梁典禮，鄉長林峻輔（前排左八）表示，市場啟用後既能提供更好的採購環境，也帶動周邊的觀光發展。圖／冬山鄉公所提供

宜蘭冬山鄉公有零售市場使用超過40年，建物耐震能力不足，鄉公所爭取改建，總工程費1億元，獲中央補助8260萬元，餘下公所自籌，原地拆除重建為3層樓高的建築物，目前工程進度達到45%，預計明年5月完工，拚年底啟用。

冬山公有零售市場位於冬山路與中正路口，靠近冬山火車站與冬山老街，使用超過40年，是重要的觀光與採購地點；由於建物老舊加上耐震係數未達現行法規標準，鄉公所2022年計畫拆除重建，獲經濟部前瞻計畫補助8260萬餘元，原地拆除重建，去年8月動工。

公所今天舉辦上梁典禮，慶祝工程進度達到新的里程碑。鄉長林峻輔表示，目前市場的外觀粗胚已大致完成，工程進度45%，這幾天灌泥就能達到50%，感謝工程團隊的努力；未來市場啟用後，既能提供更好的採購環境，也帶動周邊的觀光發展。

公所指出，工程預計明年5月完工，加上驗收、申請使用執照、鋪設管線等，8月可以先試營運，開放已申請的12間攤商進駐，希望2025年底前啟用；目前市場1、2、3樓加起來約可容納25間攤商，還有約一半的空間，將在試營運期間陸續招商。

縣府工商旅遊處工商科表示，目前縣內未符合耐震補強標準，需要重建或補強的市場還有3處，宜蘭市北館市場、羅東鎮開元果菜市場，以及冬山公有零售市場，其他各鄉鎮的公有市場或者已完成耐震補強工程，或者本就符合耐震標準，沒有改建必要。

宜蘭市市場管理所指出，北館市場耐震補強工程先前因預算問題5次流標，第6次招標已追加100萬元預算，9月18日開標。羅東鎮市場管理所表示，開元市場耐震補強工程已完成規畫設計，待經濟部簽核、公所跑完行政程序，就可以公開上網招標。

宜蘭冬山鄉公有零售市場因耐震係數不足原地重建，目前已完成粗胚，進度達45%，預估明年5月完工、年底前啟用。記者陳敬丰／攝影
宜蘭冬山鄉公有零售市場因耐震係數不足原地重建，目前已完成粗胚，進度達45%，預估明年5月完工、年底前啟用。記者陳敬丰／攝影

宜蘭 羅東

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