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花蓮熱門網美景點「山度空間」宣告將暫別 月底前在地人免費入園
花蓮知名網美景點「山度空間」在臉書發出「暫別公告」，表示將於月底暫時告別；並表示，休園是為了重新規畫整理，月底以前，花蓮人或在花蓮工作者，出示證明可免費入園參觀，消息傳出，讓不少網友覺得可惜，期許再相見。
「山度空間」位於壽豐鄉鹽寮村，依傍太平洋畔，以無敵海景聞名，園區沿著山坡而建，店家用心規畫許多打卡設施，像是水晶球透明鞦韆就讓許多喜愛拍照打卡的年輕人覺得好夢幻，再搭配大山大海為背景，5年多前開園，雖然要收門票，但立即成為人氣景點。
店家昨天在臉書發出「暫別公告」，表示開園5年多，要停下腳步休息，將於9月30日暫時告別，感謝大家多年的陪伴與支持。店家表示，在月底休園前，出示花蓮人的身分證，或在地工作證，都可免費入園參觀，並免費送天空之鏡效果照一張，邀請民眾一起留下美好回憶。
0403地震及颱風接連而來，對花蓮觀光受到重大衝擊，半年來已有多家旅宿、小吃、景點接連停止營業，「山度空間」雖未言明休園原因，外界也猜測是否與地震後花蓮遊客人數大減有關。消息傳出後，不少民眾覺得可惜，也祝福「山度空間」休園重出發，會有嶄新面貌。
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