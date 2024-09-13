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不用擔心沒好空氣呼吸 台東卑南溪水覆蓋修復逾8成

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
今年7月凱米颱風襲台，夾帶豪大雨導致台東卑南溪水暴漲，抑制揚塵的水覆蓋工法遭破壞，時序將入秋，為維持良好空品，環保局於災後積極搶修，目前已修復逾8成，可望在吹東北季風前完工。記者尤聰光／攝影
今年7月凱米颱風襲台，夾帶豪大雨導致台東卑南溪水暴漲，抑制揚塵的水覆蓋工法遭破壞，時序將入秋，為維持良好空品，環保局於災後積極搶修，目前已修復逾8成，可望在吹東北季風前完工。記者尤聰光／攝影

今年7月凱米颱風襲台，夾帶豪大雨導致台東卑南溪水暴漲，抑制揚塵的水覆蓋工法遭破壞，時序將入秋，為維持良好空品，環保局於災後積極搶修，目前已修復逾8成，可望在吹東北季風前完工。環保局表示，民眾不用擔心風沙問題及沒好空氣呼吸的問題。

環保局表示，所幸凱米颱風後，沒有其他颱風侵襲，讓整個卑南溪河川水覆蓋工程進行相當順利，目前已修復逾8成，除了縣府轄管範圍，第八河川分屬也全面搶修中；工程先建立引水道，將溪水引流至裸露地進行水覆蓋，再逐步修復土堤，恢復以往水覆蓋狀態。

7月24日凱米颱風侵台，夾帶豪大雨導致台東卑南溪水暴漲，抑制揚塵的水覆蓋工法幾乎遭到沖毀，環保局與第八河川分署立即採取緊急措施，先行調派怪手至河床裸露地進行搶修，從下中上游同步施工，截至目前已修復逾8成，最快月底就能搶修完成。

因地理環境關係，只要東北季風或南風吹起，卑南溪就會揚起塵土，使得整個市區籠罩在沙霾中，灰矇矇一片，民眾騎車外出幾乎睜不開眼，張嘴就吃到沙子，更不用說到處落塵，把住家裡外及商店攤販大傷腦筋，影響甚鉅，長期來被稱為「沙城」。

為抗風飛沙，過去環保局派出水車在市區及主要道路進行灑水外，第八河川分署也會在卑南溪堤岸啟動水槍噴灑，但效果有限，依舊無法解決問題，飽受民眾批判，直到10年前採用河床築土堤實施水覆蓋及綠覆蓋等各式工法，才有效抵禦風沙調適的能力，大幅降低揚塵發生。

環境部去年公布空氣品質監測站統計數據，台東縣各汙染物濃度均呈現下降趨勢，空氣品質監測站統計空氣品質良好（AQI <50）天數為349日，良好比率高達95.6%，為全國唯一縣市空品良好率高於9成5以上。今年2月15日美國NASA也特地在台東上空量測研究空氣品質。

卑南溪河床築土堤實施水覆蓋工法，有效抵禦風沙調適的能力，大幅降低揚塵發生。記者尤聰光／攝影
卑南溪河床築土堤實施水覆蓋工法，有效抵禦風沙調適的能力，大幅降低揚塵發生。記者尤聰光／攝影

凱米颱風 環保局

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