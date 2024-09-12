影／文化觀光在羅東3大活動登場「夜宴」結合舞蹈音樂 每道菜都經典
宜蘭羅東鎮公所開辦「文化觀光在羅東」3大系列活動，包括羅東囝仔迺羅東、文化夜宴、走讀羅東採果樂。今天安排在金門餐廳示範品嘗「羅東秋調．文化夜宴」，席間結合舞蹈、琵琶演奏及說菜，每道菜都與當地文化有關，讓民眾以舌尖行旅，體驗羅東飲食文化。
鎮長吳秋齡表示，文化觀光在羅東系列活動一「羅東囝仔迺羅東」廣受好評，活動於9中旬開跑，開辦40場次，邀請1000多位羅東囝仔走讀羅東鎮，由導覽志工引導認識家鄉故事，傳承在地記憶，歡迎高中到國小學生報名。
系列活動二「羅東秋調．文化夜宴」，結合金門餐廳，由文史工作者莊文生老師設計宜蘭菜譜，推出舞蹈、音樂、說菜的美食饗宴。夜宴日期10月4日晚上6時，限額50人，推廣價每人900元，即日起線上報名，請參考羅東鎮觀光發展所FB粉絲專頁。
系列活動三「金秋食光．羅東採果」邀請文史工作者張峻浩老師引領走讀羅東，火龍果園體驗採果樂，感受土地芬芳，了解歷史文化，活動時間10月12日上午9時至11時，每人費用300元，限額25人，線上報名。
鎮公所今示範「文化夜宴」，食單包括羅東好客開桌-炒米粉，羅東道中-和風時蔬鮮果大明蝦，賢文開羅-六福拼盤，南門港憶往-糖醋魚，北管風雲-香酥全鴨，遶境隨想-西魯肉，夏艷藝穗-紅燒元蹄，林鐵追憶-八寶芋泥，再見東雲閣-魷魚螺肉蒜，夜市煙火-三星蔥酥餅搭國宴肉捲，櫻花墨染-綠豆薏仁湯，蘭東之星-馬來糕，水單熱麥茶。
莊文生說，飲食可以行銷城市，讓大家了解羅東歷史，辦桌的菜色好不好？看冷盤就知道，這次有粉腸、膽肝、鴨賞、烏魚子等，另有大明蝦；宜蘭是養鴨故鄉，所以設計一道香酥全鴨；以前羅東辦桌從中午熱鬧到晚上，剩下很多菜尾加上蛋酥就是經典的西魯肉；早年南門港賽龍舟，選手划過東雲閣時都特別賣力，所以設計一道有名的酒家菜-魷魚螺肉蒜，勾起大家回憶。
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